新盤速遞｜MONACO MARINE本周六首輪開售308伙 安排買家酒店房揀樓

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE今日（19日）公布，於本周六（23日）進行首輪銷售，合共308伙，當中306伙以價單形式出售，其餘兩伙於同日以招標形式出售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，首輪銷售單位包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，折實平均呎價25,788元，首批價單價錢較同區折讓近一成，扣除最高12%折扣，預計以價單發售的306伙套現約37億元。
花近百萬租逾300間酒店房賣樓
MONACO MARINE作為第五波疫情爆發後首個開售的大型新盤，會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘稱，首輪銷售地點設於尖沙咀太子酒店，集團將租用超過300間房間，作為周六首輪銷售場地，當日出席的準買家需要掃描安心出行，以及出示疫苗通行證，而每個房間每次只供一組準買家使用，人數上限為4人，準買家亦可於房間內的電視收看現場銷售情況。發展商稱，是次租用酒店作售樓場地，花費近100萬元。
另外，會德豐地產總經理（市務）陳惠慈稱，MONACO MARINE截至今日暫收票逾3,000張，超額認購約10倍，入票人士中有七成為用家，其餘為投資者。