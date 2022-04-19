新盤速遞｜MONACO MARINE本周六首輪開售308伙 安排買家酒店房揀樓

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE今日（19日）公布，於本周六（23日）進行首輪銷售，合共308伙，當中306伙以價單形式出售，其餘兩伙於同日以招標形式出售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，首輪銷售單位包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，折實平均呎價25,788元，首批價單價錢較同區折讓近一成，扣除最高12%折扣，預計以價單發售的306伙套現約37億元。