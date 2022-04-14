新盤速遞｜MONACO MARINE首批112伙 一房折實796萬起

MONACO MARINE今日公布首張價單，首批推出112個單位，折實售價由796.4萬至1895.4萬。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約11個月。（資料圖片）

自第五波疫情以來今年首個開價的大型新盤、會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，今日（14日）公布首張價單，首批推出112伙，主要位於1A座及1B座，單位實用面積介乎326至713方呎，涵蓋一房至三房戶型，其中一房有25伙，兩房及三房各佔69伙及18伙；以最高優惠率12%計算，折扣後售價由796.4萬至1895.4萬，折實呎價由23,491元至26,733元，而整體折實平均呎價為24,833元。項目展銷廳及示範單位將於明天起開放，並同步接受入票登記，最快今個月內進行第一輪銷售。

黃光耀：定價貼市 加推時有提價空間 會德豐地產集團常務董事黃光耀表示，首張價單定價貼市價，定價參考第1期MONACO ONE及同區THE HENLEY，他對是次定價表示有信心，預期加推時會有上調空間，而現時市場累積了不少購買力，相信疫情過後會岀現報復式買樓。另外，由於首批單位可承造政府高成數按揭計劃，黃光耀稱不會向買家提供二按計劃，但會維持提供最高樓價七成一按。