新盤速遞｜MONACO MARINE首批112伙 一房折實796萬起

自第五波疫情以來今年首個開價的大型新盤、會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，今日（14日）公布首張價單，首批推出112伙，主要位於1A座及1B座，單位實用面積介乎326至713方呎，涵蓋一房至三房戶型，其中一房有25伙，兩房及三房各佔69伙及18伙；以最高優惠率12%計算，折扣後售價由796.4萬至1895.4萬，折實呎價由23,491元至26,733元，而整體折實平均呎價為24,833元。項目展銷廳及示範單位將於明天起開放，並同步接受入票登記，最快今個月內進行第一輪銷售。
黃光耀：定價貼市 加推時有提價空間
會德豐地產集團常務董事黃光耀表示，首張價單定價貼市價，定價參考第1期MONACO ONE及同區THE HENLEY，他對是次定價表示有信心，預期加推時會有上調空間，而現時市場累積了不少購買力，相信疫情過後會岀現報復式買樓。另外，由於首批單位可承造政府高成數按揭計劃，黃光耀稱不會向買家提供二按計劃，但會維持提供最高樓價七成一按。
中原陳永傑： MONACO MARINE首批訂價算保守
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，作為第五波疫後首個啟德全新樓盤，MONACO MARINE訂價算保守，亦與同區同系去年底推出的項目相若，可見發展商有意起動樓市，相信內園戶可吸上車客及剛需客，海景戶則可吸引升級換樓客及投資者入市，而在財爺Plan帶動下，料首批單位可順利沽清。陳永傑指，本月新盤市場開始熱鬧，多個大型新盤排隊開售，百花齊放，截至昨日一手成交已達150宗，估計至今日為止會超越上月全月，預料4月份一手成交達1,000宗，較上月升五倍。