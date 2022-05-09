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地產
2022-05-09 18:19:06

新盤速遞｜Prince Central短期內「超級優惠」推售 明開放現樓示位

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何文田單幢現樓盤Prince Central於短期內以「超級優惠」推售，明日起開放現樓示範單位。（陳奕釗攝）

何文田單幢現樓盤Prince Central於短期內以「超級優惠」推售，明日起開放現樓示範單位。（陳奕釗攝）

正部署在今個月雙盤齊發的新地（016），其中位於何文田太子道西的單幢式現樓盤Prince Central，將於短期內推售。新地副董事總經理雷霆表示，項目料於短期內獲批滿意紙，將於未來兩天以「超級優惠」的現樓形式推售，並會推出不同付款條件予準買家購買，而現樓示範單位於明日起對外開放。

有別同區其他盤 將按本身優勢開價

Prince Central 早於去年3月以樓花形式公布首張價單，涉及18伙開放式戶及32伙一房戶，合共50個單位，首批折實均呎近3萬元。而同區的嘉里發展（683）旗下瀚名上周以折實均呎不足2.4萬元，以低於同區二手單位價推盤，對此雷霆表示，有別於同區其他樓盤，Prince Central毗鄰旺角東站及MOKO新世紀廣場，更受惠於本月15日開通的港鐵東鐵綫過海段優勢，將因應項目本身條件而開價。

新地副董事總經理雷霆表示，何文田單幢現樓盤Prince Central會於短期內以「超級優惠」推售，明日開放現樓示範單位予公眾參觀。

新地副董事總經理雷霆表示，何文田單幢現樓盤Prince Central會於短期內以「超級優惠」推售，明日開放現樓示範單位予公眾參觀。

現樓示位明日開放

Prince Central於今日首度向傳媒開放12B室、12D室及12G室之現樓單位，涵蓋開放式及一房間隔。新地代理副總經理唐錦江稱，示位於明日起開放予公眾參觀，開放時間為上午11時至下午7時。Prince Central位於太子道西195號，共提供101伙，單位實用面積介乎2511,351方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

12樓D室之現樓單位，一房間隔，實用面積345方呎，並設有23方呎露台及16方呎工作平台；廚房為開放式設計，備有米色配木紋飾面廚櫃，提供足夠收納空間，同時配置一系列德國品牌Siemens電器，包括電磁爐及抽油煙機等，配備齊全。 浴室牆身選用柔和高雅的石紋設計，空間愜意舒適。 Prince Central部分高層單位之景觀相當開揚。
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