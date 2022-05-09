新盤速遞｜Prince Central短期內「超級優惠」推售 明開放現樓示位

正部署在今個月雙盤齊發的新地（016），其中位於何文田太子道西的單幢式現樓盤Prince Central，將於短期內推售。新地副董事總經理雷霆表示，項目料於短期內獲批滿意紙，將於未來兩天以「超級優惠」的現樓形式推售，並會推出不同付款條件予準買家購買，而現樓示範單位於明日起對外開放。

有別同區其他盤 將按本身優勢開價

Prince Central 早於去年3月以樓花形式公布首張價單，涉及18伙開放式戶及32伙一房戶，合共50個單位，首批折實均呎近3萬元。而同區的嘉里發展（683）旗下瀚名上周以折實均呎不足2.4萬元，以低於同區二手單位價推盤，對此雷霆表示，有別於同區其他樓盤，Prince Central毗鄰旺角東站及MOKO新世紀廣場，更受惠於本月15日開通的港鐵東鐵綫過海段優勢，將因應項目本身條件而開價。