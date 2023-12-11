新盤連續兩周末錄逾300宗成交 YOHO WEST獨撐大市｜一手市況

過去周末兩日(9日及10日)一手市場續有大型新盤發售，帶動新盤交投連續兩周錄得逾300宗水平。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日共錄得約328宗交投，較上周約364宗，減少36宗或9.8%。其中由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(9日)次輪以價單推售310伙，單日售出304伙，佔周末交投近93%。

新地副董事總經理雷霆表示，「YOHO WEST」兩輪發售迄今已沽640伙，套現超過33億元。項目於昨日次輪銷售錄得6組買家各購入2伙或以上，最大手買家斥資約1,200萬元購入1伙三房及1伙兩房。項目於昨日(10日)亦加推第5號價單，涉及273伙，預計本周末進行第三輪銷售。