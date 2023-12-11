新盤連續兩周末錄逾300宗成交 YOHO WEST獨撐大市｜一手市況

過去周末兩日(9日及10日)一手市場續有大型新盤發售，帶動新盤交投連續兩周錄得逾300宗水平。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日共錄得約328宗交投，較上周約364宗，減少36宗或9.8%。其中由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(9日)次輪以價單推售310伙，單日售出304伙，佔周末交投近93%。
新地副董事總經理雷霆表示，「YOHO WEST」兩輪發售迄今已沽640伙，套現超過33億元。項目於昨日次輪銷售錄得6組買家各購入2伙或以上，最大手買家斥資約1,200萬元購入1伙三房及1伙兩房。項目於昨日(10日)亦加推第5號價單，涉及273伙，預計本周末進行第三輪銷售。
MONACO MARINE兩房呎價約2.4萬
會德豐地產旗下啟德現樓新盤「MONACO MARINE」於上周六錄得1B座6樓D室成交，單位實用面積435方呎，屬兩房開放式廚房間隔，成交價為1,067.1萬元，呎價約24,531元。據悉，買家為新香港人，喜歡啟德區，並認為該區交通方便，加上受到集團近日所推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠吸引，故購入自住。發展商指，自上月初推出「置優越1088付款計劃」以來，已錄得共24宗成交。
海茵莊園本月已套現3500萬元
九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」昨日售出1座26樓B6室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，單位售價為397萬元，平均呎價18,465元。據成交紀錄冊顯示，該項目本月已沽7伙，套現近3,500.8萬元。
區內客斥410.5萬購凱和山一房
由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」昨日新錄1宗成交，為第5座17樓B室，實用面積370方呎，採一房間隔，成交價410.5萬元，呎價11,095元，業主選擇建築期付款計劃，享有合共17.25%折扣優惠。
據了解，買家為本區客，認為項目間隔方正實用，會所設施齊備，周邊環境優美，是理想居停。