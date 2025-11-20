新盤連續10個月破千宗成交 天璽．天2期連續兩輪即日售罄 一房賣逾千萬

樓市氣氛向好，新盤銷情持續熾熱。綜合市場資訊，11月截至昨日(19日)暫錄逾1,100宗一手成交，維持自今年2月起、連續10個月錄得逾千宗成交走勢。其中新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」2期昨日次輪價單開賣56伙，全數即日沽清。其中有一房以逾1,026萬元售出，刷新項目同類戶型成交價新高。

一個月內速沽155伙 吸金逾28億

新地指，「天璽．天」2期第1座(Elite Zone)23樓A3室一房，實用面積308方呎，以1,026.26萬元售出，刷新項目一房單位成交價紀錄，呎價高達33,320元。

據成交紀錄冊顯示，該盤自上月19日起推售，一個月內速沽155伙，套現近28.3億元，其中兩輪價單銷售單位均即日沽清。

