新盤連續10個月破千宗成交 天璽．天2期連續兩輪即日售罄 一房賣逾千萬

樓市氣氛向好，新盤銷情持續熾熱。綜合市場資訊，11月截至昨日(19日)暫錄逾1,100宗一手成交，維持自今年2月起、連續10個月錄得逾千宗成交走勢。其中新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」2期昨日次輪價單開賣56伙，全數即日沽清。其中有一房以逾1,026萬元售出，刷新項目同類戶型成交價新高。
一個月內速沽155伙 吸金逾28億
新地指，「天璽．天」2期第1座(Elite Zone)23樓A3室一房，實用面積308方呎，以1,026.26萬元售出，刷新項目一房單位成交價紀錄，呎價高達33,320元。
據成交紀錄冊顯示，該盤自上月19日起推售，一個月內速沽155伙，套現近28.3億元，其中兩輪價單銷售單位均即日沽清。
柏景峰首輪錄超額逾25倍 今截票
緊隨接力開賣新盤有信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」，將於周五(21日)首輪發售150伙。信置執行董事田兆源透露，項目截至昨晚8時，累收逾4,000票，超額認購逾25倍；項目今日(20日)下午4時截票。他透露，目前入票客大部分為年輕客人，約75%為用家，25%為投資客 ; 逾50%來自九龍區。
瑧爾今開價 或首輪發售全盤63伙
新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」預告今日公布首張價單，營業及市務部總監何家欣稱，首批涵蓋最少30伙一房及兩房，會視乎市場反應，不排除短期內加推，預計下周開售。她續指，由於項目連日接獲不少投資者查詢，並有意購入全層3伙，因此現正計劃推出層購安排，亦有機會首輪銷售會以價單形式「晒冷」發售全盤63伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本月減息潮、供平過租等利好因素湧現，差估署指數連升四個月，本港樓價已明顯見底回升，遲買會貴心態浮現，購買力將繼續釋放，發展商亦把握機會於年底前推出手上項目，料11月可錄2,300宗一手成交。