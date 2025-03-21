新盤進逼下 50指標屋苑交投仍升返百宗 創18周新高｜二手市況

受惠整體樓市氣氛明顯轉旺，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑交投量同步連周上升，且突破百宗水平的標誌性旺淡分水嶺，料後市可續穩中向好。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3月10日至3月16日)共錄112宗買賣個案，較前周(3月3日至3月9日)的96宗增加17%，重上逾百宗兼創十八周以來新高。

九龍藍籌屋苑交投增 3 倍

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周持平，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄56宗交投，較前周的41宗增加37%，當中麗港城及維景灣畔各錄4宗買賣，按周增幅分別達3倍；德福花園交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；黃埔花園及淘大花園分別錄得6宗成交，雙雙按周增加1倍；海濱南岸及美孚新村交投分別按周增加50%及83%，各自錄得3宗及11宗買賣。