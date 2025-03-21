熱門搜尋:
網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-03-21 09:00:00

新盤進逼下 50指標屋苑交投仍升返百宗 創18周新高｜二手市況

分享：
新盤進逼下 50指標屋苑交投仍升返百宗 創18周新高｜二手市況

新盤進逼下 50指標屋苑交投仍升返百宗 創18周新高｜二手市況

adblk5

受惠整體樓市氣氛明顯轉旺，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑交投量同步連周上升，且突破百宗水平的標誌性旺淡分水嶺，料後市可續穩中向好。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(310日至316)共錄112宗買賣個案，較前周(33日至39)96宗增加17%，重上逾百宗兼創十八周以來新高。

九龍藍籌屋苑交投增3

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周持平，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄56宗交投，較前周的41宗增加37%，當中麗港城及維景灣畔各錄4宗買賣，按周增幅分別達3倍；德福花園交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；黃埔花園及淘大花園分別錄得6宗成交，雙雙按周增加1倍；海濱南岸及美孚新村交投分別按周增加50%83%，各自錄得3宗及11宗買賣。

adblk6

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的14宗增加1宗或7%，其中藍灣半島上周錄得2宗買賣，較前周的1宗增加1倍；海怡半島交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。

Google地圖香港十大打卡地點｜（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜東澳古道第10名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大東山第9名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜針山第8名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜自殺崖第7名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜衛奕信徑第6名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜青衣自然徑第5名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜紅香爐峰第4名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大棠楓香林第3名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜城門水塘菠蘿壩第2名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜龍脊第1名（am730製圖）

利嘉閣陳海潮：小陽春旺勢可持續

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄41宗買賣，與前周的數量相同，其中愉景新城及柏慧豪園各錄4宗及3宗買賣，分別按周增加3倍及2倍；新港城及碧堤半島交投量各自按周增加1倍，分別錄得2宗成交；不過，麗城花園及映灣園期內分別得1宗及2宗交投，按周各自減少50%60%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加8%，當中九龍區及新界區分別佔6個屋苑，港島區則佔2個。

陳海潮指出，50指標屋苑在面對新盤海量進逼下，本月仍能反覆趨升，並創出自去年十一月中以來新高，已確認了整體樓市小陽春的市況。目前準買家入市意欲轉強，加上股市亦步步試上25,000點的三年高位，實現股樓齊旺的良好氣氛。預期此輪樓市旺勢可以持續，50指標屋苑月內大有機會維持在百宗之上的水平穩步向俏。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

全港50個指標屋苑於上周(3月10日至3月16日)共錄112宗買賣個案，較前周(3月3日至3月9日)的96宗增加17%，重上逾百宗兼創十八周以來新高。

全港50個指標屋苑於上周(3月10日至3月16日)共錄112宗買賣個案，較前周(3月3日至3月9日)的96宗增加17%，重上逾百宗兼創十八周以來新高。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能