新盤進逼下 50指標屋苑交投仍升返百宗 創18周新高｜二手市況

受惠整體樓市氣氛明顯轉旺，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑交投量同步連周上升，且突破百宗水平的標誌性旺淡分水嶺，料後市可續穩中向好。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3月10日至3月16日)共錄112宗買賣個案，較前周(3月3日至3月9日)的96宗增加17%，重上逾百宗兼創十八周以來新高。
九龍藍籌屋苑交投增3倍
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周持平，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄56宗交投，較前周的41宗增加37%，當中麗港城及維景灣畔各錄4宗買賣，按周增幅分別達3倍；德福花園交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；黃埔花園及淘大花園分別錄得6宗成交，雙雙按周增加1倍；海濱南岸及美孚新村交投分別按周增加50%及83%，各自錄得3宗及11宗買賣。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的14宗增加1宗或7%，其中藍灣半島上周錄得2宗買賣，較前周的1宗增加1倍；海怡半島交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。
利嘉閣陳海潮：小陽春旺勢可持續
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄41宗買賣，與前周的數量相同，其中愉景新城及柏慧豪園各錄4宗及3宗買賣，分別按周增加3倍及2倍；新港城及碧堤半島交投量各自按周增加1倍，分別錄得2宗成交；不過，麗城花園及映灣園期內分別得1宗及2宗交投，按周各自減少50%及60%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加8%，當中九龍區及新界區分別佔6個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮指出，50指標屋苑在面對新盤海量進逼下，本月仍能反覆趨升，並創出自去年十一月中以來新高，已確認了整體樓市小陽春的市況。目前準買家入市意欲轉強，加上股市亦步步試上25,000點的三年高位，實現股樓齊旺的良好氣氛。預期此輪樓市旺勢可以持續，50指標屋苑月內大有機會維持在百宗之上的水平穩步向俏。