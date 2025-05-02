新盤鎖起客源 二手氣氛受挫 中原十大屋苑周末睇樓量減少 按周跌7.1%｜樓市走勢

一手新盤持續搶客，二手樓繼續受壓，加上紅日假期多，不少人選擇外遊，令二手睇樓量亦下跌。中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得355組，按周下跌7.1%，佛誕3天假期則錄482組。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤本周末進行次輪銷售，收逾4.2萬個認購登記，成史上「新票王」，風頭一時無兩，亦鎖起市場大批購買力，二手交投持續受壓，加上勞動節及佛誕假期相近，不少市民選擇「自製長假」外遊，進一步影響睇樓氣氛，相信部分新盤向隅客會率先回流二手，交投維持平穩。

4月份太古城共錄27宗買賣成交，平均實用呎價報14,019元，量和價均按月跌約7%。

太古城 4 月價量皆跌

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，4月份太古城最終錄27宗買賣成交，平均實用呎價報14,019元，兩者按月均錄得約7%的跌幅。市場觀望氣氛雖濃厚，但仍有不少潛在買家「睇定樓」，帶動周末睇樓活動維持平穩，錄24組預約，而3天假期則合共有35組預約，與去年佛誕相差不大。

鄰區屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，節日假期外遊，導致睇樓人流放緩，海怡半島本周預約量錄25組，按周減少16.7%，連同佛誕則累計錄40組預約。市況未明，業主叫價態度審慎，屋苑最新實用叫價約15,792元，僅較上周微跌0.06%。