新盤鎖起客源 二手氣氛受挫 中原十大屋苑周末睇樓量減少 按周跌7.1%｜樓市走勢

一手新盤持續搶客，二手樓繼續受壓，加上紅日假期多，不少人選擇外遊，令二手睇樓量亦下跌。中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得355組，按周下跌7.1%，佛誕3天假期則錄482組。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤本周末進行次輪銷售，收逾4.2萬個認購登記，成史上「新票王」，風頭一時無兩，亦鎖起市場大批購買力，二手交投持續受壓，加上勞動節及佛誕假期相近，不少市民選擇「自製長假」外遊，進一步影響睇樓氣氛，相信部分新盤向隅客會率先回流二手，交投維持平穩。
太古城4月價量皆跌
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，4月份太古城最終錄27宗買賣成交，平均實用呎價報14,019元，兩者按月均錄得約7%的跌幅。市場觀望氣氛雖濃厚，但仍有不少潛在買家「睇定樓」，帶動周末睇樓活動維持平穩，錄24組預約，而3天假期則合共有35組預約，與去年佛誕相差不大。
鄰區屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，節日假期外遊，導致睇樓人流放緩，海怡半島本周預約量錄25組，按周減少16.7%，連同佛誕則累計錄40組預約。市況未明，業主叫價態度審慎，屋苑最新實用叫價約15,792元，僅較上周微跌0.06%。
麗港城未錄成交 新都城錄1宗
九龍區方面，中原地產麗港城首席分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫未錄得成交，交投平靜。因勞動節及佛誕假期相近，吸引市民趁機離港外遊，區內睇樓氣氛亦略為轉靜。麗港城本周末睇樓量錄50組，按周大跌23.1%，佛誕3天假期則錄70組。
另外，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，本周末繼續有西沙新盤進行第2輪銷售，客源以上車客為主，與將軍澳區客源重疊，區內二手交投難免受壓，加上佛誕3天長假令部分買家暫時擱置睇樓活動，區內睇樓氣氛進一步驟降。新都城本周末睇樓量錄40組，按周跌逾一成，佛誕3天假期則錄50組，料二手交投平。而新都城本月暫錄1宗成交，平均實用呎價12,857元。
沙一、嘉湖山莊本月未「開齋」
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近日新界東焦點落於票王新盤，二手注意力被分散，本周末項目次輪推售，扣起大批購買力。沙田第一城本月暫未錄成交，周末預約睇樓量錄約40組，較上周無升跌，3天假期則錄約60組，料本月部分新盤向隅客回流二手，交投或有起色。
中原地產天水圍副區域營業董事黃海表示，關稅戰令市場波動，影響入市意欲，嘉湖山莊交投由高位回落，4月最終錄得26宗成交，按月回落約45%，平均實用呎價7,948元，按月表現持平。現時不少買家靜觀市場變化，入市心態較為審慎，加上接連有長假期，市民趁機外遊或北上，睇樓及成交氣氛較為平靜。嘉湖山莊本周末錄得48組睇樓預約，按周跌4%，佛誕3天假期合共錄得70組睇樓預約，而5月份暫未錄得成交。