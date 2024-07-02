新盤開價跌穿2015年水平 銀行批按審慎 仲量聯行：恐陷惡性循環｜樓市走勢

樓市價格持續疲弱，尤是二手樓價。仲量聯行今日(2日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，差餉物業估價署私樓售價指數顯示，整體二手住宅價格已回落至2016 年水平，近期新盤開價回落幅度更顯著，較2015年同類型項目低逾10%，對二手樓價更添下調壓力。

二手價回落至 8 年前 一手挫至 9 年前

整體二手住宅價格指數回落至2016年的水平，今年5月錄得305.9點，與2016年11月的306.7點相近。另一邊廂的一手住宅價格，則回落至更早水平，截至今年5月，油麻地甲類住宅單位(實用面積小於431方呎)平均一手成交呎價較2015年低10.6%，由22,768元跌至20,346元。同時，堅尼地城同期甲類單位平均一手成交呎價，亦下降了6%，由23,424元跌至22,022元。

然而，累積的置業需求一下子被消化後，住宅買賣交投已開始明顯減弱。儘管發展商已採用了減價策略，銷售率仍難以顯著提升。其中紅磡THE HADDON在開盤首日售出63個單位中的13伙(佔比20.6%)，而長沙灣恒珀，則於開盤首日未能售出任何單位。