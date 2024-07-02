新盤開價跌穿2015年水平 銀行批按審慎 仲量聯行：恐陷惡性循環｜樓市走勢

樓市價格持續疲弱，尤是二手樓價。仲量聯行今日(2日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，差餉物業估價署私樓售價指數顯示，整體二手住宅價格已回落至2016 年水平，近期新盤開價回落幅度更顯著，較2015年同類型項目低逾10%，對二手樓價更添下調壓力。
二手價回落至8年前 一手挫至9年前
整體二手住宅價格指數回落至2016年的水平，今年5月錄得305.9點，與2016年11月的306.7點相近。另一邊廂的一手住宅價格，則回落至更早水平，截至今年5月，油麻地甲類住宅單位(實用面積小於431方呎)平均一手成交呎價較2015年低10.6%，由22,768元跌至20,346元。同時，堅尼地城同期甲類單位平均一手成交呎價，亦下降了6%，由23,424元跌至22,022元。
然而，累積的置業需求一下子被消化後，住宅買賣交投已開始明顯減弱。儘管發展商已採用了減價策略，銷售率仍難以顯著提升。其中紅磡THE HADDON在開盤首日售出63個單位中的13伙(佔比20.6%)，而長沙灣恒珀，則於開盤首日未能售出任何單位。
新盤價格屢創新低 二手下調壓力更大
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，5月一手住宅交易量跌至接近4月水平的一半，新盤價格屢創多年新低。由於不少置業人士均傾向購買新建物業，新盤價格顯著回落，令二手物業的業主需要再下調價格，始能與新盤市場競爭，令二手市場面對更大下調壓力。」
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，市場需要更多支持需求的政策來恢復供求平衡，並避免樓價下跌陷入惡性循環，因買家預計價格未來持續下降而推遲購買，變相實現了價格下降的預期。
另外，金管局於6月向銀行發出指引，就2月底公布的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，以及其他相關監管要求作技術調整。該調整有助於緩解選擇建築期付款的買家，在申請按揭貸款時遇到的估值不足的風險。李遠峰稱，此舉反映政府已積極作出相對行動，惟銀行仍然對審批按揭抱審慎態度。儘管來自用家的置業需求仍然存在，但不少最終因按揭取態而未能入市，影響住宅交投量。
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