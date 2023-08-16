新盤開價｜中原陳永傑：凱柏峰III首批較同區一手貨尾折讓15% 相信可順利沽清

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」今日(16日)公布首張價單，涉及130伙。由於今期屬日出康城首個項目設有開放式單位，故扣除最高15%折扣優惠後，折實售價低見496.74萬元。整批折實平均呎價16,938元，與去年中推出的「凱柏峰I」及「凱柏峰II」的17,888元及18,378元，低約5.3%及7.8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手新盤低開策略推售奏效，掀起新一輪搶購潮，多個新盤陸續加入戰團，用家受惠。「凱柏峰III」訂價比同區一手貨尾有約15%折讓，加上專為人才而設的付款計劃可享額外4.5%現金回贈，價錢極具競爭力，料可進一步推進新盤認購熱潮。