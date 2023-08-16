新盤開價｜中原陳永傑：凱柏峰III首批較同區一手貨尾折讓15% 相信可順利沽清

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」今日(16日)公布首張價單，涉及130伙。由於今期屬日出康城首個項目設有開放式單位，故扣除最高15%折扣優惠後，折實售價低見496.74萬元。整批折實平均呎價16,938元，與去年中推出的「凱柏峰I」及「凱柏峰II」的17,888元及18,378元，低約5.3%及7.8%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手新盤低開策略推售奏效，掀起新一輪搶購潮，多個新盤陸續加入戰團，用家受惠。「凱柏峰III」訂價比同區一手貨尾有約15%折讓，加上專為人才而設的付款計劃可享額外4.5%現金回贈，價錢極具競爭力，料可進一步推進新盤認購熱潮。
凱柏峰III開價｜將軍澳區年內未有全新盤 料累積一定換樓客源
陳永傑指，項目第1期「凱柏峰I」去年開盤，當時跨灣大橋尚未開通，如今大橋已正式啟用，前往港島東及九龍東非常方便快速，價錢方面發展商配合市場推出針對性計劃，對用家及投資者而言實屬雙重利好；且將軍澳區今年未有全新盤推出，對上一個已屬去年7月推出的「凱柏峰II」，相信區內已累積一定的換樓客源，購買力不容置疑。他認為，「凱柏峰III」訂價合理，入場折實價低於500萬元，屬康城區近2年新低，加上日出康城整區發展已非常成熟，民生所需一應俱全，勢必受用家追捧，相信項目首張價單可順利沽清，預計本月全月一手成交量可達1,500宗。
凱柏峰III開價｜貼近康城二手半新屋苑呎價水平
據代理提供資料顯示，日出康城二手半新屋苑如MARINI、MONTARA、LP6及SEA TO SKY，近期平均實用呎價介乎1.58萬至1.7萬元，相比之下，「凱柏峰III」首批折實平均呎價16,938元，貼近區內二手水平。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。