新盤開價｜中原陳永傑：明雋成今年九龍新盤最低入場 推售勢凍結土瓜灣一帶二手

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(21日)公布首張價單，涉及30伙，涵蓋16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬至541.2萬元，當中有6伙折實售價低於400萬元，有24伙折實售價低於500萬元；折實呎價介乎16,388元至20,815元，折實平均呎價18,526元。該盤首張價單提供4款付款辦法，折扣率介乎14%至20%。

今年九龍新盤最低入場費

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近土瓜灣站，擁屯馬線概念，更位處34校網，是次開價吸引，最低售價為5樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價378.56萬元，呎價16,388元，屬今年九龍新盤最低入場費，較鄰區去年開售新盤開價更低逾10%，料項目首輪推售必定可「一Q清枱」。

陳永傑指，近日港九多個單幢盤爭相推售，而且皆以貼近甚或低於市價推出，最終消費者受惠，相信可引發新一批購買力出市場，發展商除以吸引價吸客外，更提供多項優惠，如代繳釐印等，二手業主無奈捱打，料明雋開售將凍結土瓜灣一帶二手市場。