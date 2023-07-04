新盤開價｜中原陳永傑：海盈山首批較同區一手呎價有近15%折讓

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第4A期「海盈山」今日(4日)公布首張價單，涉及88伙，包括12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價介乎23,988元至35,001元，折實平均呎價27,989元，較港島南岸上個應市項目揚海於2021年8月首批120伙折實平均呎價30,880元，低約9.4%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港島南岸第1期及第2期開售時市場反應熱烈，首批以價單發售單位均全數沽清，進一步印證市場對項目的信心，料項目首輪推售可「一Q清枱」。他指出，港島區大型新盤向來可遇不可求，鐵路盤亦賣少見少，而海盈山為黃竹坑站上蓋物業，更無縫連接大型商場，屬罕有優質樓盤，極具優勢，料受市場追捧。
預計7月錄1500宗一手成交
陳永傑稱，截至6月底，銀行體系總存款額逾15萬億元，相信在財富效應下樓市會逐漸向好。近期港島九龍新界各區相繼有新盤推出，相信發展商於競爭下亦開價克制，預料7月份一手成交可達1500宗。
較同區二手屋苑低最多17%
資料顯示，對比毗鄰二手屋苑近期成交呎價，深灣9號約33,784元，南區．左岸約29,412元，海盈山首批開價較同區二手分別低約17%及4.8%。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，港島南岸第1期晉環6月份錄得1伙四房單位一手成交，實用面積1,292方呎，成交價以4,630萬元，呎價35,836元；而第2期揚海最新的一手成交呎價約34,470元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容海盈山首批單位為「開心起動價」，期望可助有興趣買家入市，指首批貼市價推出，日後加推單位絕對有加價空間，稍後公布收票及銷售安排。項目首張價單提供4款付款計劃，包括120天現金優惠、120天備用一按貸款、360元現金優惠及建築期付款計劃，連同所有優惠，提供最高折扣率介乎14%至18%。最低售價單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，以最高18%折扣優惠計，折實售價996.7萬元，呎價23,988元。
至於兩房入場單位為第2A座6樓A室，實用面積517方呎，採開放式廚房設計，折實售價1,282.16萬元，呎價24,800元。三房入場單位為第2B座6樓A室，實用面積914方呎，採三房一套連士多房間隔，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。