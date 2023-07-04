新盤開價｜中原陳永傑：海盈山首批較同區一手呎價有近15%折讓

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第4A期「海盈山」今日(4日)公布首張價單，涉及88伙，包括12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價介乎23,988元至35,001元，折實平均呎價27,989元，較港島南岸上個應市項目揚海於2021年8月首批120伙折實平均呎價30,880元，低約9.4%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港島南岸第1期及第2期開售時市場反應熱烈，首批以價單發售單位均全數沽清，進一步印證市場對項目的信心，料項目首輪推售可「一Q清枱」。他指出，港島區大型新盤向來可遇不可求，鐵路盤亦賣少見少，而海盈山為黃竹坑站上蓋物業，更無縫連接大型商場，屬罕有優質樓盤，極具優勢，料受市場追捧。

預計 7 月錄 1500 宗一手成交

陳永傑稱，截至6月底，銀行體系總存款額逾15萬億元，相信在財富效應下樓市會逐漸向好。近期港島九龍新界各區相繼有新盤推出，相信發展商於競爭下亦開價克制，預料7月份一手成交可達1500宗。