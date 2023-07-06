新盤開價｜中原陳永傑：滙都I首批呎價低同區新盤一成 相信可「一Q清枱」

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」今日(6日)公布首張價單，涉及125伙，提供最高14%折扣優惠，折實售價440.92萬元起，折實平均呎價13,747元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，洪水橋坐擁「北部都會區」發展潛力，日後將是新界北核心商務區，加上三鐵匯聚，未來屬大站，近期附近屯門區新盤大賣，亦增添發展商推盤信心。他認為，滙都是次「食正」北都盤大賣氣流，首批呎價低附近一手盤約一成，加上鄰近新盤缺乏一房單位選擇，相信項目會受到市場追捧，首批單位可「一Q清枱」。

料新界客源佔約八成

陳永傑指出，滙都屬剛需盤，且享鐵路優勢，預計新界客源佔約八成，餘下約兩成為投資客。市況方面，近期港九新界各區均有新盤推出，競爭下開價普遍低市價約10%至15%，剛需盤保持強勁承接力，預料7月份一手成交可達1,500宗，新界西因有鐵路及北部都會區優勢，吸納量較其他地區優勝。