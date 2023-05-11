新盤開價｜中原陳永傑：瑜一．天海以「廣告價」起動 料首批可沽清

陳永傑表示，瑜一．天海是次訂價與對上一期水平相若，形容是以「廣告價」起動。

本月焦點新盤、華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(11日)公布首張價單，首批涉90伙，涵蓋23伙一房、49伙兩房及18伙三房，實用面積364至960方呎，定價由939.9萬至3,433.6萬元，呎價介乎25,821元至 36,596元。提供最高15%折扣優惠，折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價介乎21,948元31,107元，折實平均呎價26,718元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目是次訂價與對上一期水平相若，形容是以「廣告價」起動，「大折扣」增加首批單位的吸引力，發展商目標清晰，務求「一Q清枱」，相信可承接上一期旺勢，繼續熱賣，料首批單位開售可沽清。

陳永傑指，自香港銀行跟隨美國加息後，市場反應兩極，幸普遍認為離見頂不遠，且香港銀行加幅溫和，睇好後市仍然佔大多數，經過4月份的整固，相信5月樓市好過上月。瑜一．天海選對時機推出，加上項目多小型單位，屬市場熱捧戶型，定價亦極具競爭力，相信不論小型或大型單位，亦可錄理想銷情。