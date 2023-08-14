新盤開價｜中原陳永傑：親海駅I訂價克制 將吸引大批II期向隅客認購

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」銷情報捷，首批626伙售罄後，發展商打鐵趁熱於今日(14日)公布「親海駅I」首張價單，涉及50伙，一房單位折實售價由385.8萬元起；整批折實平均呎價15,250元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指出，「親海駅I」訂價克制，比同區新晉二手屋苑有約15%折讓，相信可吸引大批「親海駅II」向隅客認購，料佔整體客源約八成，加上「親海駅II」低開策略奏效，相信今期亦可錄理想銷情。

料本月錄 1500 宗一手交投

他指，「親海駅II」以平爆價開售，即成功掀起置業熱潮，足證策略奏效，料其他發展商亦會陸續跟隨，本月暫錄逾750宗一手成交，早已超越上月全月交投量，相信全月一手成交量可達1,500宗。二手業主減幅不及一手新盤，交投持續放慢，加上內房充斥利淡消息，本港經濟復常不復旺，重申政府應嚴肅審視樓市政策。

資料顯示，目前油塘區內二手屋苑如海傲灣、鯉灣天下及曦臺最新實用呎價介乎1.69萬至1.75萬元，「親海駅」首批折實平均呎價15,250元，相比之下較前述三個屋苑低約10%至13%。