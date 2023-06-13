新盤開價｜中原陳永傑：鴨脷洲弦岸首批貼近二手價推售 料可沽清

莊士中國(298)鴨脷洲弦岸今日(13日)公布首張價單，涉及50伙，以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實售價由531.9萬元起，折實平均呎價26,862元。入場單位為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價531.9萬元，呎價25,946元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，弦岸平均呎價貼近二手價推售，相信承接力不俗。區內配套日漸變天，成為年輕新社區，租賃市場有保證，料呎租可達50元。現時市場以剛需盤主導，一手市場以1,000萬元以下為主，料項目開售首批單位可沽清。