新盤開價｜中原陳永傑：鴨脷洲弦岸首批貼近二手價推售 料可沽清

莊士中國(298)鴨脷洲弦岸今日(13日)公布首張價單，涉及50伙，以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實售價由531.9萬元起，折實平均呎價26,862元。入場單位為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價531.9萬元，呎價25,946元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，弦岸平均呎價貼近二手價推售，相信承接力不俗。區內配套日漸變天，成為年輕新社區，租賃市場有保證，料呎租可達50元。現時市場以剛需盤主導，一手市場以1,000萬元以下為主，料項目開售首批單位可沽清。
市場憧憬美國本周議息將暫緩加息一次，加上財政司長陳茂波日前表示或考慮放寬首置客按揭成數，令市場觀望情緒濃。陳永傑預料，若美國暫緩加息一次，以及港府加快落實首置客按揭成數措施，消息明朗化將有助物業市場轉活，料本月一手成交可達1,200宗。
逸南高層一房呎售27274元
資料顯示，弦岸毗鄰的二手項目逸南，一個高層一房單位，實用面積264方呎，上月以720.04萬元成交，呎價約27,274元。
弦岸位於鴨脷洲平瀾街8號，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位。項目設有住客會所「Club ARUNA」，預計入伙日期為2024年9月30日。