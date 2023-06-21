新盤開價｜中原陳永傑：HENLEY PARK定價較同區貨尾及同系低近15% 可吸投資客

恒基地產(012)啟德現樓HENLEY PARK今日(21日)公布首張價單，涉及148伙，包括16伙開放式、100伙一房、16伙兩房及16伙三房，實用面積介乎250至649方呎。以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，單位折實售價由518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價介乎19,580元至21,756元，折實平均呎價21,088元。最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。

啟德今年首 5 個月月月錄過百宗租務成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， HENLEY PARK是啟德河以西的壓軸住宅項目，加上鄰近港鐵啟德站，且以現樓形式推售，優勢多多，吸引力十足。項目首張價單定價比同區一手貨尾及同系上一期低近15%，估計首批單位可「一Q清枱」。

陳永傑指，今年首5個月，啟德月月錄得過百宗租務成交，本月迄今亦暫已錄得近100宗，呎租50元以上佔10宗，當中7宗都是河西一帶屋苑。THE HENLEY系列一直備受租客追捧，項目較早期數的單位，平均實用呎租約50元至60元不等，曾有單位以呎租61元租出，租金回報自然理想，相信壓軸一期的HENLEY PARK，可吸引投資收租客入市。

他續指，本月一手成交暫錄逾530宗，估計全月可達1,000宗。今年上半年，一手成交已累積錄逾6,200宗，對比去年同期的4,790宗已錄得約三成升幅，市場購買力不減，交投暢旺，料下半年一手新盤繼續主導大市。