新盤開價｜啟德HENLEY PARK首推148伙 折實均呎21088元 低同系THE HENELY II逾13%

九龍區新盤混戰一觸即發，再有全新盤開價。恒基地產(012)啟德現樓HENLEY PARK今日(21日)公布首張價單，涉及148伙，以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，折實售價由518.22萬元起，折實平均呎價21,088元。
毗鄰同系的THE HENLEY II，去年4月推出首批61伙，入場實用面積380方呎一房折實售價873.81萬元，整批折實平均呎價24,333元，相比之下HENLEY PARK首批大幅低13.3%。
林達民：首批屬「唔憂價」 冀引起市場關注
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容項目首批屬「唔憂價」，希望以一個相宜的定價引起市場關注，強調之後加推單位有加價空間。他稱，由於首批單位以內園景為主，未有涵蓋向啟德體育園景觀的單位。林達民透露，集團對望啟德體育園方向景觀的單位採惜售策略，有機會待至啟德體育園接近完成階段才推出應市，預計大約明年下半年。
入場單位屬250方呎開放式戶
HENLEY PARK首批單位涵蓋高座及低座單位，實用面積介乎250至649方呎，包括16伙開放式、100伙一房、16伙兩房及16伙三房。價單定價由575.8萬至1,604.8萬元，呎價介乎21,756元至25,485元。單位折實售價則由518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價介乎19,580元至21,756元。
最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。
HENLEY PARK首張價單提供10款付款方法，折扣率介乎6.5%至10%。林達民指，項目示範單位最快本周五對外開放參觀，有機會周末開始收票。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。