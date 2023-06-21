新盤開價｜啟德HENLEY PARK首推148伙 折實均呎21088元 低同系THE HENELY II逾13%

九龍區新盤混戰一觸即發，再有全新盤開價。恒基地產(012)啟德現樓HENLEY PARK今日(21日)公布首張價單，涉及148伙，以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，折實售價由518.22萬元起，折實平均呎價21,088元。 毗鄰同系的THE HENLEY II，去年4月推出首批61伙，入場實用面積380方呎一房折實售價873.81萬元，整批折實平均呎價24,333元，相比之下HENLEY PARK首批大幅低13.3%。 林達民：首批屬「唔憂價」 冀引起市場關注 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容項目首批屬「唔憂價」，希望以一個相宜的定價引起市場關注，強調之後加推單位有加價空間。他稱，由於首批單位以內園景為主，未有涵蓋向啟德體育園景觀的單位。林達民透露，集團對望啟德體育園方向景觀的單位採惜售策略，有機會待至啟德體育園接近完成階段才推出應市，預計大約明年下半年。