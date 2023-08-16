新盤開價｜日出康城凱柏峰III首推130伙 折實均呎16938元 開放式入場「5球」有找

將軍澳日出康城相隔約1年再有全新項目應市，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」今日(16日)公布首張價單，涉及130伙，提供最高15%折扣優惠，折實平均呎價16,938元，與去年中推出的「凱柏峰I」及「凱柏峰II」的17,888元及18,378元，低約5.3%及7.8%。由於今期屬日出康城首個項目設有開放式單位，故折實售價低見496.74萬元。
信置執行董事田兆源表示，130 伙包括6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房，以定價計，市值逾11.3億元。單位售價由584.4萬至1,474.9萬元，呎價介乎18,469元至21,494元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.74萬至 1,253.66萬元，折實呎價介乎15,699元至18,270元。
凱柏峰III開價｜兩房入場價709萬
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，首張價單入場單位為第3A座10樓E室，實用面積283方呎，開放式間隔，折實售價496.74萬元，呎價17,553元。至於首批最低呎價、亦為兩房入場單位，屬第3B座10樓E室，實用面積452方呎，兩房連開放式廚房間隔，折實售價709.58萬元，呎價15,699元。
招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，至於一房入場單位為第3A座10樓C室，實用面積340方呎，折實售價596.87萬元，呎價17,555元。
凱柏峰III開價｜設「人才付款計劃」享4.5%現金回贈
田兆源指，本港人口增加屬正面訊息，反映住屋需求強勁；且租務需求持續，估計項目可吸引用家及投資者。他續指，為吸引專才買家，首張價單若選用「人才付款計劃」，可享有4.5%作為置業利息補貼現金回贈。至於項目認購登記安排將於稍後時間再作公布，有機會月內開售。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。