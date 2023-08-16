新盤開價｜日出康城凱柏峰III首推130伙 折實均呎16938元 開放式入場「5球」有找

將軍澳日出康城相隔約1年再有全新項目應市，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」今日(16日)公布首張價單，涉及130伙，提供最高15%折扣優惠，折實平均呎價16,938元，與去年中推出的「凱柏峰I」及「凱柏峰II」的17,888元及18,378元，低約5.3%及7.8%。由於今期屬日出康城首個項目設有開放式單位，故折實售價低見496.74萬元。

信置執行董事田兆源表示，130 伙包括6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房，以定價計，市值逾11.3億元。單位售價由584.4萬至1,474.9萬元，呎價介乎18,469元至21,494元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.74萬至 1,253.66萬元，折實呎價介乎15,699元至18,270元。