新盤開價｜港島南岸海盈山首推88伙 最平967萬 折實均呎27989元

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第4A期「海盈山」今日(4日)公布首張價單，涉及88伙。以最高18%折扣優惠計算，折實售價由966.7萬元起，折實平均呎價27,989元，較上個港島南岸項目揚海於2021年8月首批120伙折實平均呎價30,880元，低約9.4%。 首批88伙戶型包括12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。價單定價由1,178.9萬至3,675.1萬元，呎價介乎29,253元至42,684元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價介乎23,988元至35,001元。 海盈山開價｜首批入場戶屬 403 方呎一房 入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。 至於兩房入場單位為第2A座6樓A室，實用面積517方呎，採開放式廚房設計，折實售價1,282.16萬元，呎價24,800元。三房入場單位為第2B座6樓A室，實用面積914方呎，採三房一套連士多房間隔，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。

海盈山開價｜發展商：首批「開心起動價」 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容海盈山首批單位為「開心起動價」，期望可助有興趣買家入市，指首批貼市價推出，日後加推單位絕對有加價空間，稍後公布收票及銷售安排。 海盈山開價｜設 4 款付款辦法 折扣最高 18% 嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊說，項目提供4款付款計劃，包括120天現金優惠、120天備用一按貸款、360元現金優惠及建築期付款計劃，連同所有優惠，提供最高折扣率介乎14%至18%。 信和置業執行董事田兆源指，市場已消化加息因素，而項目由著名建築及設計團隊打造，在建築規劃、外型設計、室內裝修、以至選料及配套方面花盡心思，自上載售樓說明書後受到市場高度關注，相信可吸引更多準買家目光。 太古地產董事住宅業務杜偉業稱，海盈山位處珍貴地段，擁有交通、景觀等各種優勢，首張價單涵蓋一房至三房多種戶型設計，單位大小選擇廣泛，適合不同置業人士及投資者，並認為價錢在市場上非常有吸引力，有信心受到追捧。