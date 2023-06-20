新盤開價｜筲箕灣傲華首推50伙 開放式戶最平478.8萬

由協成行發展的筲箕灣單幢新盤「傲華」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，以120天付款辦法提供最高9%折扣優惠計，折實售價由478.8萬元起，折實平均呎價23,042元。
總經理方添輝表示，首張價單涵蓋32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積介乎220至456方呎。價單定價由526.2萬至1,251.4萬元，呎價介乎23,810元至27,443元。單位折實售價則由478.8萬至
約1,138.8萬元，折實呎價介乎21,665元至24,973元。
一房750萬入場
傲華首批最低售價及呎價同為5樓G室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價478.8萬元，呎價21,665元。
至於一房入場單位為5樓E室，實用面積324方呎，折實售價750.4萬，呎價23,160元。兩房入場單位為5樓F室，實用面積456方呎，折實售價1,128.6萬元，呎價24,750元。該盤首張價單提供4款付款辦法，折扣率介乎4%至9%。
今日起開放示位及收票
物業銷售主管張詩敏稱，首批定價已參考市場上一手及二手新盤成交價，屬貼近市價推出，會視乎市況調整售價。項目設有3個示範單位，今日開放予公眾參觀，同步接受認購登記，目標下周開售。
對比筲箕灣對上推售全新盤、於2019年10月推出的One Eighty，首批30伙折實平均呎價23,805元，傲華首批低出約3.2%。
傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。項目地下及1樓為商店樓面，2樓為住客會所「CLUB ORIA」，會所連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、燒烤區、迷你農圃等設施。全盤不設車位，預計入伙日期為2025年5月31日。