新盤開價｜筲箕灣傲華首推50伙 開放式戶最平478.8萬

由協成行發展的筲箕灣單幢新盤「傲華」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，以120天付款辦法提供最高9%折扣優惠計，折實售價由478.8萬元起，折實平均呎價23,042元。

總經理方添輝表示，首張價單涵蓋32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積介乎220至456方呎。價單定價由526.2萬至1,251.4萬元，呎價介乎23,810元至27,443元。單位折實售價則由478.8萬至

約1,138.8萬元，折實呎價介乎21,665元至24,973元。

一房750萬入場

傲華首批最低售價及呎價同為5樓G室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價478.8萬元，呎價21,665元。

至於一房入場單位為5樓E室，實用面積324方呎，折實售價750.4萬，呎價23,160元。兩房入場單位為5樓F室，實用面積456方呎，折實售價1,128.6萬元，呎價24,750元。該盤首張價單提供4款付款辦法，折扣率介乎4%至9%。