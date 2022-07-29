新盤開價｜「2」字頭重現！粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首推123伙 折實最平296萬

一手市場聚焦新界區，發展商更以「低冧心」出擊，重現「2」字頭開價。恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1期ONE INNOVALE-Archway今日(29日)公布首張價單，涉123伙，以60日現金付款計劃提供最高7%折扣優惠計，折實售價296.2萬元起，屬今年新盤最平入場價，折實平均呎價14,168元。

今年最平入場新盤原為將於明日(30日)展開首輪開售的屯門NOVO LAND第1A期，一個實用面積214方呎開放式戶，折實售價328.1萬元。資料顯示，對上一個新盤首批單位開價見「2」字頭，為去年9月底的上水尚宜，面積138方呎開放式戶，折實入場價242.88萬元。

首批一房佔 96 伙

ONE INNOVALE-Archway首批單位涵蓋16伙開放式、96伙一房、8伙兩房，以及3伙三房，實用面積介乎209至609方呎，以定價計市值約6.07億元。

至於單位定價由318.5萬至929.8萬元，呎價介乎14,093元至16,679元；折實售價由296.2萬至864.71萬元，折實呎價介乎13,106元至15,512元。

最低售價單位為A座3樓09室，實用面積226方呎，開放式間隔，折實售價296.2萬元，折實呎價13,106元。至於一房最平單位為B座1樓20室，實用面積315方呎，折實售價426.68萬元，折實呎價13,545元。

恒地林達民： 112 伙折實樓價「 5 球」有找

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容以「忍讓價」推出首批單位，存讓約5%至10%，定價已參考現時一手市場上新盤價錢。他稱，首批約91%或112伙折實樓價屬500萬元以下。

ONE INNOVALE-Archway今日優先開放予恒地會會員參觀，明日(30日)正式開放示範單位予公眾參觀，周日(31日)開始收票，最快下周進行首輪開售。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。