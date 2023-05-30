新盤開價｜NOVO LAND第2A期首推186伙 最平334萬 折實均呎13598元

首批186伙實用面積介乎245至705方呎，涵蓋19伙開放式、7伙一房、99伙兩房，以及61伙三房。價單定價由393.8萬至1,113.9萬元，呎價介乎14,943元至17,256元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由334.73萬至946.81萬元，折實呎價介乎12,701元至14,667元。以定價計，今批單位市值約14.4億元。

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(30日)公布首張價單，涉186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元，較今年2月推出的項目第2B期折實平均呎價13,288元，高約2.3%，惟與去年8月推出的第1B期折實平均呎價13,998元仍低約2.9%。

最低售價、亦為開放式入場單位為Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎，折實售價334.73萬元，呎價13,662元。一房入場單位為Arreso第3座3樓H室，實用面積301方呎，折實售價417.52萬元，呎價13,871元。

周五起接受認購登記

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期首批對比上期首批有約2.3%加幅，主要反映市況及物業的質素。項目首張價單提供「置稱心按揭利息保障」，同時設「Super漸進式供款計劃．第一按揭貸款」，適用於開放式及一房單位，最高貸款額為樓價的85%，貸款年期達30年。陳漢麟稱，項目示範單位今日下午起對外開放予公眾參觀，本周五(6月2日)起接受認購登記，最快6月初開售。

雷霆：「早買早享受，住得更健康」

新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「北都繼續歡騰價」，指項目坐擁雙鐵優勢，而部分第1期買家收樓後亦讚賞項目質素，可謂萬眾歡騰。至於近期股市波動，他認為股市有上有落屬短期現象，而買樓屬長線投資，是財富保值及增值工具，更坦言是「早買早享受，住得更健康。」