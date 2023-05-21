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2023-05-21 17:18:24

新盤開售｜瑜一．天海首輪開賣90伙 三房特色戶逾3100萬成交

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新盤開售｜瑜一．天海首輪開賣90伙 三房特色戶逾3100萬成交

瑜一．天海今日以價單形式推售90伙，現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。

本月焦點全新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(21)進行首輪銷售，以價單形式推售90伙，包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積介乎327960方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價則由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價介21,948元至32,800元，折實平均呎價26,667元。

2小時48伙獲認購

據現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫表示，市場對瑜一．天海反應熱烈，當中不少曾在第IB期及IC期入票的向隅客亦再度入票，是次均能買入心頭好。A組時段已速獲認購15伙，成交最高金額為三房一套連儲物室平台特色單位，涉資逾3,100萬。她透露，項目開售首2小時已速沽48伙，反應熱烈，各種戶型單位均備受追捧。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (HOUSE730)

新盤開售｜瑜一．天海首輪開賣90伙 三房特色戶逾3100萬成交

封海倫透露，瑜一．天海開售首2小時已速沽48伙，反應熱烈，各種戶型單位均備受追捧。(資料圖片)

瑜一IC期今連沽2

另外，乘瑜一．天海開售之勢，瑜一第IC期今早亦連環錄得2宗成交；而該期數於10天內連沽9伙，套現逾1.54億元。最新成交單位為第5B21F室，兩房間隔，實用面積521方呎，成交價1,518.52萬元，呎價約29,146元。另一成交單位為第5A25B室，兩房連儲物室戶型，實用面積576方呎，成交價1,875.1萬元，呎價約32,554元。瑜一第IC期暫累沽176伙，項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來累售356伙，佔可售單位逾90%，套現逾61億元。

即睇何文田瑜一第1C期最新資訊 (House730)

新盤開售｜瑜一．天海首輪開賣90伙 三房特色戶逾3100萬成交

陳永傑表示，有買家斥約1,800萬元購入1伙兩房作投資用途。

陳永傑：出席客戶半數為向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達80%出席客戶中，約50%為向隅客，見發展商開價克制，與上期相若，因而再度出席認購單位。項目今次首度推售一房單位，一半出席客為新客鍾情項目一房單位。買家仍以用家為主，佔約70%，其餘為長線投資者，看準項目位處何文田站上蓋，收租回報具保證，買入作長線收租之用。他透露，有買家斥約1,800萬元購入1伙兩房作投資用途。

陳永傑指，5月份下旬樓市氣氛明顯較4月份理想，只要發展商保持克制開價，相信本月一手成交可達1,200宗，截至昨日(20)一手成交錄得約770宗；二手物業於一手開價吸引競爭下，難免受壓，料二手樓價窄幅上落。

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