新盤開售｜瑜一．天海首輪開賣90伙 三房特色戶逾3100萬成交

瑜一．天海今日以價單形式推售90伙，現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。

本月焦點全新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(21日)進行首輪銷售，以價單形式推售90伙，包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積介乎327至960方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價則由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價介21,948元至32,800元，折實平均呎價26,667元。

首 2 小時 48 伙獲認購

據現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫表示，市場對瑜一．天海反應熱烈，當中不少曾在第IB期及IC期入票的向隅客亦再度入票，是次均能買入心頭好。A組時段已速獲認購15伙，成交最高金額為三房一套連儲物室平台特色單位，涉資逾3,100萬。她透露，項目開售首2小時已速沽48伙，反應熱烈，各種戶型單位均備受追捧。

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