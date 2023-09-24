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地產
2023-09-24 17:38:31

新盤開賣｜凱和山首輪即日沽33伙 發展商：近三成買家選擇即供付款

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新盤開賣｜凱和山首輪即日沽33伙 發展商：近三成買家選擇即供付款

陳健聰表示，出席項目首輪銷售的買家以年輕人士及自住為主。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周六(23)首輪推售168伙，當中158伙以價單形式發售，即日售出33伙。據代理透露，有一組客人斥資約846萬元購入2伙一房單位自住。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，出席項目首輪銷售的買家以年輕人士及自住為主，鍾情於項目的建築設計、實用間隔及會所設施，而受惠於上周五(22)放寬按保以及項目附合短樓花期的要求，近三成買家選擇即供付款計劃。儘管參觀人流持續，惟近期樓市受困於內外經濟環境影響，加上期待下月《施政報告會》有新的「減辣」或利好消息，市場觀望味濃厚，集團會待今日(24)推出招標單位後總結市況，再部署下一輪銷售計劃。

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「凱和山」首輪開售單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎291700方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至840.6萬元起，折實呎價介乎9,168元至12,088元。入場單位屬52K室，實用面積291方呎，開放式間隔，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。市傳項目截收逾3,000票，超額認購近18倍。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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