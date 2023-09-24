新盤開賣｜凱和山首輪即日沽33伙 發展商：近三成買家選擇即供付款

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周六(23日)首輪推售168伙，當中158伙以價單形式發售，即日售出33伙。據代理透露，有一組客人斥資約846萬元購入2伙一房單位自住。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，出席項目首輪銷售的買家以年輕人士及自住為主，鍾情於項目的建築設計、實用間隔及會所設施，而受惠於上周五(22日)放寬按保以及項目附合短樓花期的要求，近三成買家選擇即供付款計劃。儘管參觀人流持續，惟近期樓市受困於內外經濟環境影響，加上期待下月《施政報告會》有新的「減辣」或利好消息，市場觀望味濃厚，集團會待今日(24日)推出招標單位後總結市況，再部署下一輪銷售計劃。