新盤開賣｜凱柏峰III首輪售出73伙 套現逾5.8億

今個周末多個新盤展開銷售，盡搶市場購買力。其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」今日(26日)首輪推售138伙，開售首小時逾60伙已被揀選。
信置執行董事田兆源表示，「凱柏峰III」暫沽73伙，套現逾5.8億元，買家大部分為年輕家庭客及專才，當中亦有外籍人士。
他稱，大部分為用家及換入更優質單位的換樓客，買家鍾情項目位於港鐵康城站及商場上蓋，加上將軍澳跨灣連接路已通車，區內交通更完善。此外，不少買家亦十分欣賞項目的意式別墅會所。
中原陳永傑：料本月一手可達1300宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達七成，由於項目較之前期數提供8%折讓，吸引九龍新界剛需買家垂青。加上日出康城租賃市場暢旺，呎租媲美九龍市區，可達45至50元，吸引長線投資者入市，料今日長線投資者近兩成。
陳永傑指，本月迄今，一手成交宗數逾1,000宗，較上月全月已增加約六成，今日多盤開售，發展商相繼推出優惠吸客，最終受惠為消費者，料本月一手成交可達1,300宗，創4個月新高。他續指，壞消息已出盡，相信最壞時間已過去，市場靜待好消息如《施政報告》會否減辣。
據悉，「凱柏峰III」首輪截收逾2,300票，超額認購近16倍。今日發售的138伙，以「200天人才付款計劃」最高14%折扣率及4.5%利息補貼計算，單位折實售價由約576.71萬至約1,228.33萬元，折實呎價介乎15,168元至17,653元，折實平均呎價16,308元。最低售價單位為3A座10樓C室，一房間隔，實用面積340方呎，折實售價約576.71萬元，呎價16,962元。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。