新盤開賣｜凱柏峰III首輪售出73伙 套現逾5.8億

今個周末多個新盤展開銷售，盡搶市場購買力。其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」今日(26日)首輪推售138伙，開售首小時逾60伙已被揀選。

信置執行董事田兆源表示，「凱柏峰III」暫沽73伙，套現逾5.8億元，買家大部分為年輕家庭客及專才，當中亦有外籍人士。

他稱，大部分為用家及換入更優質單位的換樓客，買家鍾情項目位於港鐵康城站及商場上蓋，加上將軍澳跨灣連接路已通車，區內交通更完善。此外，不少買家亦十分欣賞項目的意式別墅會所。

中原陳永傑：料本月一手可達1300宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達七成，由於項目較之前期數提供8%折讓，吸引九龍新界剛需買家垂青。加上日出康城租賃市場暢旺，呎租媲美九龍市區，可達45至50元，吸引長線投資者入市，料今日長線投資者近兩成。

陳永傑指，本月迄今，一手成交宗數逾1,000宗，較上月全月已增加約六成，今日多盤開售，發展商相繼推出優惠吸客，最終受惠為消費者，料本月一手成交可達1,300宗，創4個月新高。他續指，壞消息已出盡，相信最壞時間已過去，市場靜待好消息如《施政報告》會否減辣。