新盤開賣｜啟德HENLEY PARK周六首輪盡推228伙 折實價518萬入場

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK今日(27日)較早時透露部署明日(28日)公布銷售安排，計劃周日(7月2日)進行首輪銷售，不過最新突公布將於周六(7月1日)開賣，盡推首兩張價單合共228伙，以最高9%折扣優惠計算，折實售價由518.22萬元起，折實呎價由19,580元起；將於本周五(30日)正午12時截票。
據銷售安排指，項目開售當日將分為A組及B組揀樓，A組須認購1至4伙，當中1伙需為實用面積500方呎或以上的指定單位，或最少2伙指定單位。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK自推出以來，旋即成為市場的焦點，項目已屆現樓，對自用客及投資客而言絕對吸引。
資料顯示，HENLEY PARK首輪發售的228伙，包括216伙標準分層單位及12伙地下連花園特色單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，單位折實售價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,580元至27,498元，折實平均呎價21,463元。以定價計，市值約21.9億元。
最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。