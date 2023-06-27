新盤開賣｜啟德HENLEY PARK周六首輪盡推228伙 折實價518萬入場

林達民表示，HENLEY PARK已屆現樓，對自用客及投資客而言絕對吸引。

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK今日(27日)較早時透露部署明日(28日)公布銷售安排，計劃周日(7月2日)進行首輪銷售，不過最新突公布將於周六(7月1日)開賣，盡推首兩張價單合共228伙，以最高9%折扣優惠計算，折實售價由518.22萬元起，折實呎價由19,580元起；將於本周五(30日)正午12時截票。

據銷售安排指，項目開售當日將分為A組及B組揀樓，A組須認購1至4伙，當中1伙需為實用面積500方呎或以上的指定單位，或最少2伙指定單位。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK自推出以來，旋即成為市場的焦點，項目已屆現樓，對自用客及投資客而言絕對吸引。