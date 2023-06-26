新盤開賣｜土瓜灣明雋周五首輪價單發售30伙 最平379萬

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(26日)公布最新銷售安排，落實周五(30日)以價單形式首輪推售30伙；另有4伙特色戶亦於同日起招標發售，招標期至下月31日。

價單形式推售30伙單位包括16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬至541.2萬元，折實呎價介乎16,388元至20,815元。最低售價及呎價單位均為5樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價378.56萬元，呎價16,388元。