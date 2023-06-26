新盤開賣｜土瓜灣明雋周五首輪價單發售30伙 最平379萬

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(26日)公布最新銷售安排，落實周五(30日)以價單形式首輪推售30伙；另有4伙特色戶亦於同日起招標發售，招標期至下月31日。
價單形式推售30伙單位包括16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬至541.2萬元，折實呎價介乎16,388元至20,815元。最低售價及呎價單位均為5樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價378.56萬元，呎價16,388元。
暫錄超額認購逾4倍
該公司營業及市務總經理馮倩平表示，「明雋」開價後反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，現已錄得超額認購逾4倍。
另外，該盤周五起招標發售4伙特色戶，單位為3樓A室、3樓B室、25樓C室及25樓D室，實用面積介乎208至260方呎，3樓A及B室分別附連109及82平台，而25樓C及D室分別附連112及195方呎天台。
明雋屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。