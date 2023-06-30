新盤開賣｜土瓜灣明雋暫沽20伙 一房特色戶成交呎價3.1萬料創區內新高

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(30日)以價單形式首輪推售30伙，另有4伙特色戶亦於同日起招標發售，招標期至下月31日。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平稱，明雋首輪推售反應熱烈，截至晚上8時半，一房單位接近沽清，對銷情感到滿意，首輪銷售客源以土瓜灣區年輕上車客為主。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行剛協助客人以招標形式，成功購入明雋一房特色戶，單位實用面積260方呎，天台112方呎，成交價約806萬元，呎價31,000元，料創區內呎價新高。據悉，買家為外區用家，鍾情單位可享維港海景。

市場消息指，連同招標發售的特色單位，項目暫售出20伙。

陳永傑指，6月份一手錄約600宗，為今年第二低位，第二季一手成交約2,770宗，是2013年一手新例後同期次低。2023年上半年一手成交暫錄約6,300宗，較去年同期升32%。他續指，通關復甦效力不似預期，股市亦波動，相信需待好消息或政府落實放寬按揭成數，樓市才有轉機。