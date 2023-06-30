新盤開賣｜土瓜灣明雋暫沽20伙 一房特色戶成交呎價3.1萬料創區內新高

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(30日)以價單形式首輪推售30伙，另有4伙特色戶亦於同日起招標發售，招標期至下月31日。
佳明集團營業及市務總經理馮倩平稱，明雋首輪推售反應熱烈，截至晚上8時半，一房單位接近沽清，對銷情感到滿意，首輪銷售客源以土瓜灣區年輕上車客為主。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行剛協助客人以招標形式，成功購入明雋一房特色戶，單位實用面積260方呎，天台112方呎，成交價約806萬元，呎價31,000元，料創區內呎價新高。據悉，買家為外區用家，鍾情單位可享維港海景。
市場消息指，連同招標發售的特色單位，項目暫售出20伙。
陳永傑指，6月份一手錄約600宗，為今年第二低位，第二季一手成交約2,770宗，是2013年一手新例後同期次低。2023年上半年一手成交暫錄約6,300宗，較去年同期升32%。他續指，通關復甦效力不似預期，股市亦波動，相信需待好消息或政府落實放寬按揭成數，樓市才有轉機。
明雋首輪推售的30伙單位，包括16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬至541.2萬元，折實呎價介乎16,388元至20,815元。最低售價及呎價單位均為5樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價378.56萬元，呎價16,388元。
明雋屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。