新盤開賣｜港島南岸海盈山首日沽47伙 最高成交價3096萬 周一標售7伙三房

金管局於本月初推出放寬按揭措施，將樓價1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，而1,500萬至3,000萬元物業按揭上限放寬至60%。由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨日(15日)以價單形式首輪發售108伙，超過80%單位折實售價超過1,000萬元，可即時受惠新措施。據現場所見，大批準買家於早上10時前陸續抵達售樓處的報到區排隊等候報到，場面熱鬧。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目開售首日即日沽47伙，當中以三房一套房及兩房一套房連士多房單位較受歡迎；另共有3組買家大手購入合共6伙。最高成交價單位為第2B座22樓A室，實用面積914方呎，成交價約3,096萬元，呎價33,874元。