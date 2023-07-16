新盤開賣｜西灣河THE HOLBORN新一輪銷售沽17伙 套現逾1.2億

金管局於本月初推出放寬按揭措施，將樓價1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，發展商趁機加快推盤步伐，今個周末兩日(15及16日)爆發新盤混戰，合共最少有5個新盤開賣，涉及約438伙，屬近期銷情最熾熱的周末。單計今日(16日)有3個市區新盤貨尾加入戰團，合共涉及142伙。

「THE HOLBORN」今日開賣的28伙，包括5伙兩房及23伙一房，實用面積介乎256至452方呎。單位折實售價由580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價介乎22,669元至31,857元。入場單位為B座5樓B2室，實用面積256方呎，一房間隔，折實售價580.33萬元，呎價22,669元。

THE HOLBORN提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。

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