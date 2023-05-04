新盤開賣｜University Hill第2A期次輪價單發售191伙即日沽清

美國聯儲局一如預期再度加息0.25厘，本港主要大型銀行亦宣布上調港元最優惠利率(P)12.5點子，由5.625厘升至5.75厘。作為加息之後首個開賣全新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill今日(4日)進行次輪銷售，合共推售216伙，當中191伙以價單形式發售，另25伙於同日招標。據記者現場所見，大批準買家早上9時多起到達售樓處排隊等候揀樓，並出現人龍，場面墟冚。
截至下午5時30分，市場消息指，價單推售的191伙已全數沽清。
買家何生：加息影響大 與老婆一齊供「頂得住」
買家何先生表示，是次購入三房單位作自住之用，惟未有透露涉及金額。他稱，看好白石角前景，而項目毗鄰即將興建的港鐵站，早前曾入票認購項目第1期Silicon Hill，可惜未能中籤。對於本港銀行落實加息，他直言「影響大呀」，但與老婆一齊供樓「頂得住」。
沙田客擲「8球」買兩房
現居於沙田區的買家Daniel稱，斥資約800萬元買入兩房單位作自住之用，比較過其他一手項目後，認為樓盤價錢較便宜，居住環境較好，且未來將有港鐵站，交通會更方便。他透露，是次承造六成按揭入市，面對本港銀行加息，坦言是預期之內，不太擔心。
向隅客鍾情新樓 入市已考慮加息影響
買家邵小姐稱，原居於大埔，由於想住新樓，早前曾入票認購項目第1期Silicon Hill，可惜未能成功中籤，有見今期價錢合理，即使最新宣布加息，她亦已考慮有關因素，認為自己能夠負擔，故決定入市，惟不透露涉及金額及單位類型。
該盤次輪銷售截收逾1萬票，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍。是次涵蓋第1號至第5號價單單位，當中第1號至第3號價單的少部分單位，有提價約1%至5%。191伙的折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,202元至18,890元。入場單位為漾景閣第5A座2樓A3室，實用面積229方呎開放式間隔，折實售價325.43萬元，呎價14,211元。
2022年落選港姐梁家琪(Khaki)日前被爆與家人擲約2,108萬元購入University Hill一伙連平台及天台的特色戶；該單位實用面積約851方呎，呎價24,770元，為樓盤暫時最高價成交特色戶。
University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。