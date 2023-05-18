新盤開賣｜University Hill第2B期次輪價單推售185伙沽清

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日(18日)次輪推售205伙，當中185伙以價單發售，以最高15%折扣計，185伙折實價332.55萬至935.75萬元，折實呎價13,852至19,350元；另20伙同日起招標。市場消息指，截至下午近4時，項目價單推售的185伙成功沽清。
據悉，有買家表示早前曾入票認購上一期Silicon Hill，可惜未能抽中，鍾情項目鄰近將來落成的港鐵白石角站，故是次入市作自住，並透露已考慮加息對供樓的影響。
陳永傑：料本月一手可達1500宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，發展商選擇於平日加推，且數量達185伙，較上周六(13日)更多，反映發展商對銷情具信心。該行今日出席率達八成，反映1,000萬元以下剛需物業承接力強勁。
陳永傑指，樓市於4月尾至5月初屬較壞日子，市場受美國銀行危機及加息陰霾影響，隨著市場預計美國息口見頂，昨日(17日)立法會三讀通過調整印花稅稅階，相信樓市稍為調整過後，會重拾升軌。截至昨日一手成交逾560宗，如今日University Hill順利沽清，一手成交將逾750宗，預計全月可達1,500宗。
University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日。