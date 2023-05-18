新盤開賣｜University Hill第2B期次輪價單推售185伙沽清

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日(18日)次輪推售205伙，當中185伙以價單發售，以最高15%折扣計，185伙折實價332.55萬至935.75萬元，折實呎價13,852至19,350元；另20伙同日起招標。市場消息指，截至下午近4時，項目價單推售的185伙成功沽清。

據悉，有買家表示早前曾入票認購上一期Silicon Hill，可惜未能抽中，鍾情項目鄰近將來落成的港鐵白石角站，故是次入市作自住，並透露已考慮加息對供樓的影響。