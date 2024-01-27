新盤集體大減價！一文睇晒港九新界促銷優惠 最平六折｜一手市況

發展商去年已貼市價甚至首批以震撼價開盤，但仍難抵銷接連加息兼逢股市大跌，加上經濟復甦未如理想，令去年全年一手登記宗數險過萬宗水平，達10,247宗，按年雖升3%，惟仍為1996年有紀錄以來的史上第四低水平。2024年開局，發展商延續去年增設優惠，甚至直接減價策略促銷手上貨源，目前已有約7個盤直接或變相減價發售，減價幅度達10%至31%，總折扣率由10%至40%，設售價直減、現金回贈及樓價保障等多項優惠。 九龍區：

瓏碧單位較兩年前定價大減 31% 由碧桂園香港發展的九龍城單幢盤「瓏碧」最為進取，最新加推單位定價較近2年前最多調低逾三成，項目新加推的第3號價單，共30伙，提供最高折扣21%，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%。 該盤隨後再更新1號及2號價單的各項優惠，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%變為減9%；連同其他折扣優惠等，買家最高可獲近40%的總折扣優惠，即變相六折買樓。更新後價單單位折實售價由396萬元起，折實呎價由15,726元起，折實平均呎價17,127元。以17樓A單位為例，實用面積354方呎，一房間隔，價單定價962.7萬元，扣除最高39.55%折扣後，折實售價約582萬元，折實呎價約16,441元；對比去年10月折實售價約840萬元，即減價258萬元或約31%。 「瓏碧」落實於周六(27日)起以先到先得形式發售60伙，分A、B兩批次進行，各涉及51伙及9伙。今批推售單位涉及3張價單，入場單位為5樓J室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價379.9萬元，折實呎價約17,836元。

Bal Residence 同批單位累減價兩次 另一市區盤、麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」更是一減再減，於月初將10伙一房戶定價一同下調約10%，是次調整屬該批單位第二次減價，累積減幅約15.4%至18%。今批減價單位各有5伙位於6樓及9樓，實用面積介乎338至345方呎，減價約10%後，價單定價介乎567.9萬至597.6萬元，呎價介乎16,461至17,494元，較首張價單定價減少約103.3萬至131.9萬元。扣除最高13.75%折扣後，折實售價由489.8萬至515.4萬元，折實呎價介乎14,198至15,089元。 據成交紀錄冊顯示，「Bal Residence」本月已沽9伙，吸金逾4,620.94萬元；其中有7伙於優惠生效後成交，涉及金額約3,680.21萬元。

港島區： THE HOLBORN 設新年限時現金回贈 恒基地產(012)西灣河現樓「THE HOLBORN」買家於本月31日之前簽訂臨時買賣合約，並按付款計劃支付樓價，可獲8,000元現金回贈，直接用於支付部分樓價餘額。項目今年截至目前已售出7伙，套現約4,331.95萬元。

新界區： 海茵莊園買家提前成交享 6% 現金回贈 九龍建業(034)將軍澳現樓「海茵莊園」最新增設「Super Easy 360天一按付款計劃」，附照售價減2%折扣，最高總折扣率維持27%；若買家提前付清樓價，可獲2%至6%的現金回贈。自優惠推出後，項目累沽3伙，總成交金額約1,806.3萬元。今年迄今則累售12伙，套現逾6,607.8萬元，套現逾6,600萬元。