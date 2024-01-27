新盤集體大減價！一文睇晒港九新界促銷優惠 最平六折｜一手市況

發展商去年已貼市價甚至首批以震撼價開盤，但仍難抵銷接連加息兼逢股市大跌，加上經濟復甦未如理想，令去年全年一手登記宗數險過萬宗水平，達10,247宗，按年雖升3%，惟仍為1996年有紀錄以來的史上第四低水平。2024年開局，發展商延續去年增設優惠，甚至直接減價策略促銷手上貨源，目前已有約7個盤直接或變相減價發售，減價幅度達10%至31%，總折扣率由10%至40%，設售價直減、現金回贈及樓價保障等多項優惠。
九龍區：
瓏碧單位較兩年前定價大減31%
由碧桂園香港發展的九龍城單幢盤「瓏碧」最為進取，最新加推單位定價較近2年前最多調低逾三成，項目新加推的第3號價單，共30伙，提供最高折扣21%，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%。
該盤隨後再更新1號及2號價單的各項優惠，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%變為減9%；連同其他折扣優惠等，買家最高可獲近40%的總折扣優惠，即變相六折買樓。更新後價單單位折實售價由396萬元起，折實呎價由15,726元起，折實平均呎價17,127元。以17樓A單位為例，實用面積354方呎，一房間隔，價單定價962.7萬元，扣除最高39.55%折扣後，折實售價約582萬元，折實呎價約16,441元；對比去年10月折實售價約840萬元，即減價258萬元或約31%。
「瓏碧」落實於周六(27日)起以先到先得形式發售60伙，分A、B兩批次進行，各涉及51伙及9伙。今批推售單位涉及3張價單，入場單位為5樓J室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價379.9萬元，折實呎價約17,836元。
Bal Residence同批單位累減價兩次
另一市區盤、麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」更是一減再減，於月初將10伙一房戶定價一同下調約10%，是次調整屬該批單位第二次減價，累積減幅約15.4%至18%。今批減價單位各有5伙位於6樓及9樓，實用面積介乎338至345方呎，減價約10%後，價單定價介乎567.9萬至597.6萬元，呎價介乎16,461至17,494元，較首張價單定價減少約103.3萬至131.9萬元。扣除最高13.75%折扣後，折實售價由489.8萬至515.4萬元，折實呎價介乎14,198至15,089元。
據成交紀錄冊顯示，「Bal Residence」本月已沽9伙，吸金逾4,620.94萬元；其中有7伙於優惠生效後成交，涉及金額約3,680.21萬元。
港島區：
THE HOLBORN設新年限時現金回贈
恒基地產(012)西灣河現樓「THE HOLBORN」買家於本月31日之前簽訂臨時買賣合約，並按付款計劃支付樓價，可獲8,000元現金回贈，直接用於支付部分樓價餘額。項目今年截至目前已售出7伙，套現約4,331.95萬元。
新界區：
海茵莊園買家提前成交享6%現金回贈
九龍建業(034)將軍澳現樓「海茵莊園」最新增設「Super Easy 360天一按付款計劃」，附照售價減2%折扣，最高總折扣率維持27%；若買家提前付清樓價，可獲2%至6%的現金回贈。自優惠推出後，項目累沽3伙，總成交金額約1,806.3萬元。今年迄今則累售12伙，套現逾6,607.8萬元，套現逾6,600萬元。
PARK YOHO Napoli減價23%加推74伙
另有3個新界西項目齊出招搶客，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、樓齡約4年的元朗「PARK YOHO Napoli」突宣布轉租為售，減價逾兩成加推6號價單，涉及74伙。總折扣率介乎10%至13%，單位折實售價由647.8萬元起，折實呎價12,967元起，折實平均呎價約13,756元，較對上一張於2021年推出的5號價單17,909元，大幅低約23.2%。最高折扣率雖由16%降至13%，但新價單提供多項回贈，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈或4%的外來人才現金回贈、1%的首置買家現金回贈等。當中向曾租住「PARK YOHO Napoli」第21A座、第21B座或第22座的住客，提供樓價2%現金回贈。上周末期間(20及21日)共售出3伙，套現約1,974萬元。周五(26日)起以先到先得形式發售4伙，單位折實售價由665.46萬元起，折實呎價由13,664元起。
滙都I加推63伙 相隔一年減價14%
泛海國際(129)洪水橋「滙都I」於月初加推第3號價單，共63伙，首度推出第2座樓王單位，提供最高14.5%折扣，折實售價由339.7萬元起，折實呎價由10,288元起，折實平均呎價11,797元，較去年7月公布的首兩張價單折實平均呎價13,747元及13,857元均低逾14%。該盤月內累沽11伙，套現約5,501.25萬元。
雨後設最高14%限時折扣
星星地產旗下元朗現樓「雨後」亦於月初推出全新「陽光四重奏」，為指定的15伙單位推出「陽光四重奏」優惠，當中包括提供高達12%至14%售價優惠的「新年限時」折扣，買家於本月31日之前購入，可獲12%或14%的額外折扣優惠，最高總折扣率為20.5%。同時推出「陽光安心」樓價保障予買家，與買家分擔樓價下行的風險，上限為樓價的5%；另設「陽光安穩」按揭利息保障，買家於按揭貸款首3年，若按揭供款實際利息高於指定利率，可享當中利息差額，上限為樓價1%。買家若在成交6個月內出租所購單位，還可享樓價1%的「陽光收租優惠」。該批單位折實售價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價介乎12,799元至14,778元，折實平均呎價13,881元。
發展商其後再更新價單，加推最後2個「新年限時」折扣單位，分別為9樓G室及11樓Q室，均屬兩房間隔，實用面積為454方呎，可享12%的限時折扣，最高總折扣率達18.5%。「雨後」優惠生效後銷情不俗，本月暫沽7伙，套現約4,034萬元。