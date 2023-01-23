新盤2023｜信置4個具鐵路效應新盤蓄勢待發 涉2900伙

通關後樓市表現回勇，各大發展商普遍睇好後市，今年樓市將價量齊升，正積極籌備農曆新年後推盤。去年賣樓大豐收的信和置業(083)，部署年內推售5個樓盤，涉及逾3,000伙，幾乎全部屬鐵路物業發展項目，備受市場注目。 2022年上半年新冠疫情嚴峻，至下半年本港跟隨美國加息、恒生指數低見14,000點水平，多重夾擊下發展商推盤步伐受阻。2022年全年一手市場成交量跌破1萬宗水平，僅錄得約9,200宗成交，較2021年全年約1.7萬宗大幅下跌近一半，更創2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後的九年新低。

不過，踏入2023年樓市迎來好兆頭。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，近日香港與內地正式通關，加上高鐵已於本月15日重新通車，物業市場交投氣氛明顯好轉，相信艱苦的2022年已過去。中原城市領先指數CCL走勢反覆向上，自見底(156.37點)後近4周計，累升0.96%。各區二手屋苑出現價穩量升。發展商為收復去年賣樓失地，今年勢將報復式推盤，多個新盤計劃春節假期後排隊搶攻，樓市有望進一步升溫，全年一手成交量料倍升。 鐵路物業屬「剛需盤」 樓市受到內地通關帶動急速升溫，發展商已部署推盤大計，紛紛瞄準農曆新年後出擊。2022年賣樓成績亮麗的信置，部署今年內推出5個新盤合共約3,037伙，當中約2,916伙屬鐵路物業發展項目，包括將軍澳日出康城凱柏峰III(644伙)、元朗錦上路柏瓏III(680伙)、黃竹坑站港島南岸第4期發展項目(800伙)，以及油塘通風大樓項目(792伙)。 陳永傑稱，鐵路沿綫物業交通便利，具升值潛力，向來受買家歡迎，屬「剛需盤」，料銷情理想。