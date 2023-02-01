新盤2023｜信置5盤部署出擊 涉逾3000伙 遍布港九新界

當中包括中環One Central Place，提供121伙；與嘉里建設(683)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展黃竹坑站港島南岸第4期發展項目，涉800伙；與資本策略地產(497)及港鐵合作的油塘通風大樓項目，涉792伙；與嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，提供644伙；以及與嘉華、中國海外(688)及港鐵合作的元朗錦上路站柏瓏III，涉680伙。

信和置業(083)今日(1日)舉行新春團拜活動，同時公布集團今年推盤大計。執行董事田兆源表示，今年部署推出5個全新盤，單位伙數超過3,000伙。

信置與嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，提供644伙。(資料圖片)

ST. GEORGE'S MANSIONS 正籌備連裝修示位

至於集團旗下其他新盤動向，田兆源稱，與中電(002)合作發展、已屆現樓的超級豪宅何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，現正準備連裝修示範單位，稍後將開放預約參觀。與會德豐地產、嘉華及爪哇控股(251)合作的長沙灣維港滙I早前已取得入伙紙，正開放現樓予準買家預約參觀。

1 月累沽 55 伙 吸金 18 億

信置聯席董事楊文表示，受惠本港與內地恢復通關，內地和本港買家加快入市步伐，一手及二手成交暢旺，市場氣氛好轉，而集團旗下項目持續錄得大額成交個案，1月份已售出55伙，套現約18億元。