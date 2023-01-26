新盤2023｜嘉華兔年部署5盤涉逾8000伙應市 料啟德海灣1為頭炮

踏入兔年，發展商陸續公布推盤大計。嘉華國際(173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，集團將有3個全新大型合作新盤推出，其中包括與會德豐、中國海外(688)合作發展的啟德Park Peninsula「啟德海灣」項目，提供2,138伙；與中海外、恒基地產(012)、九龍倉(004)合作發展的啟德第4A區2號項目，涉約2,060伙；及與信和置業(083)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)、港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期，提供約2,550伙。

此外，與信置、中海外、港鐵合作的元朗錦上路站柏瓏III，涉約680伙；及與信置、招商局置地合作的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，提供約644伙，亦於年內登場，總共涉及單位數目逾8,000伙。

他指出，「啟德海灣1」有機會成集團兔年首個開售的大型新盤，提供1,017伙，項目主打兩房單位，將密切留意市場變化而作出部署。