新盤2023｜新世界部署6盤登場 柏傲莊III取消交易單位或現樓重推

農曆新年假期過後，發展商陸續展開推盤部署。新世界發展(017)今年計劃推出6個項目，其中主要以啟德Park Peninsula合作項目為主。營業及市務部總監黃浩賢表示，當中包括與會德豐、恒基地產(012)及帝國集團合作的MIAMI QUAY II，最快下月推出，涉571伙；與會德豐、中國海外(688)、恒地的承豐道19號項目；與華懋集團、中海外、恒地、會德豐及帝國的承豐道22號項目；以及與遠東發展(035)合作的啟德第4B區4號項目。

另外，北角皇都戲院重建項目，以及黃竹坑站港島南岸第5期，最快於今年第四季推出，前者提供400伙，以中小型單位為主，後者則設800伙。

新盤市場用家為主 展望樓價全年持平

黃浩賢指，今年新盤以中小型單位為主，市場以用家為主，因此在地區上有較多選擇，推動市場發展。展望今年樓價，他認為上半年維持平穩，下半年有機會向上，整體全年料持平。