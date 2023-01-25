新盤2023｜會德豐6盤排隊登場 啟德Park Peninsula 山頂超級豪宅成焦點

中港通關後將加快經濟復甦，豪宅市場前景看高一線。會德豐計劃今年推出的6個新盤中，包括由九龍倉(004)發展、會德豐負責銷售的山頂種植道1號超級豪宅項目，提供20幢洋房，以總樓面9.1萬方呎計，平均每幢洋房面積逾4,500方呎，料成為通關後山頂首個推出新盤，故備受矚目。項目於去年已獲批入伙紙，將以現樓形式推出。

KOKO HILLS 第 3A 期料成今年頭炮

會德豐地產常務董事黃光耀早前接受訪問時透露，集團今年將率先推出藍田KOKO HILLS第3A期，涉392伙；而灣仔春園街精品住宅項目，提供90伙，單位實用面積約300方呎起，主打一房單位，最快今年第三季推出；另有O’EAST系列將軍澳日出康城12期。

作為「啟德大地主」之一的會德豐，今年在跑道區Park Peninsula亦有兩個合作項目部署應市，包括MIAMI QUAY第2期及承豐道19號項目，兩個項目已取得預售樓花同意書，意味可隨時推出應市。承豐道19號項目細分成3期，合共提供1,590伙，將視乎市況分期數推盤，當中第1期料首季推出，提供361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打兩房單位。MIAMI QUAY第2期則計劃第二季登場，提供571伙，主打一房至兩房單位。