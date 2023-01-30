新盤2023｜百利保及富豪主力推售尚瓏及富豪．山峯 涉214伙

圖左起：富豪物業代理銷售及市務經理林韻琪、富豪物業代理董事衞振聲、富豪物業代理高級經理-銷售及市務何偉杰、富豪物業代理銷售及市務經理黃詠秋。

衛振聲指，尚瓏現有約123伙待售，連商舖總市值約15億元，會部署以現樓形式推售，最快今季內向公眾開放現樓示範單位。他透露，集團有意保留尚瓏約兩成單位作長線收租，意向呎租介乎約70至80元。至於富豪．山峯發售迄今累沽逾四成單位，套現約40億元，現有91伙分層大戶和洋房待售，市值約45億元。

百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)今日(30日)舉行新春團拜，富豪物業代理董事衛振聲表示，今年將主力推售西營盤尚瓏及沙田九肚項目富豪．山峯兩個現樓項目餘下單位，涉約214伙，總市值約60億元。

3 個重建項目正籌備發展

另外，集團現有3個重建項目正籌備發展，分別位於深水埗海壇街項目、長沙灣青山道項目及筲箕灣金華街項目，總樓面面積共涉及逾10萬方呎。

衛振聲稱，隨著中港恢復首階段通關，防疫措施亦已逐步放寬，預計上半年樓價會平穩發展；而美國加息估計快將見頂，而與內地通關的限制進一步放寬，料下半年樓價向上，樓價全年可錄約5%至8%的升幅。

新一份《財政預算案》下月出爐，衛振聲期望政府在調低從價印花稅(DSD)，稅率由現時15%考慮降至過往最高的8.5%，認為此舉可吸引更多人入市。