新盤2025｜九龍1.78萬伙列陣待發 成全港供應最多 啟德7盤搶焦點

去年受惠全面撤辣、減息及放寬按揭等利好消息，新盤去貨速度顯著加快，儘管今年不明確因素增加，市場仍預計年內可減息2次，加上發展商面臨庫存高企壓力，無阻推盤步伐，據本報及市場資訊統計，今年預計有102盤發售，合共提供約36,181伙。九龍區今年潛在可售私宅項目共41個，涉及17,856伙，佔全港總供應近半，超越新界成為年內供應最多區域。 區內今年一手供應繼續聚焦啟德，共7個新盤有望應市，涉及約6,000伙。當中最具規模為中國海外(688)、恒地(012)、嘉華國際(173)，以及九倉(004)發展的的啟德承豐道18號項目，分1A及1B、2A及2B期發展，各涉405至635伙，合共提供2,060伙，早於2023年中獲批預售樓花同意書。

長實 Victoria Blossom有望首季開賣 另外，長江實業集團(1113)旗下啟德Victoria Blossom第1期去年11月獲批預售，共提供307個單位，預計2027年2月落成，有望首季應市。發展商早前透露，單位坐擁一線維港海景，訂價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。資料顯示，長實於2021年以貼近市價上限102.8億元投得該地皮，最高可建樓面648,143方呎，平均每方呎地價15,861元，市場密切關注長實是否再向樓市投擲深水炸彈。 啟德新盤全新期數年內預計陸續登場，包括新鴻基地產(016)天璽‧天2期已獲批預售，將於今年首季推售，涉及584伙，預計落成日期為2025年12月底。嘉華與會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第2期，提供1,121伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，計劃今年下半年推售。

觀塘安達臣項目屬供應最多 據代理統計，啟德區去年全年共錄得約2,790伙新盤成交，吸金達420億元，膺全港銷量及吸金雙料冠軍地區；不過區內除有大型全新項目供應以外，已開售新盤亦留有大量貨尾待消化，尤其跑道區問題嚴峻。例如，去年9月推出的新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森II」至今累沽113伙，該期未售出單位達637伙；中國海外發展(688)旗下「維港．雙鑽」自去年11月發售以來暫沽31伙，全盤餘671伙待沽；會德豐地產牽頭發展的「DOUBLE COAST I」同月推出，至今累沽93伙，首期仍餘268伙待售。

九龍今年大型新盤還包括長實發展的觀塘安達臣道項目，提供2,926伙，屬今年供應量最多新盤，單位面積限制於約250至500方呎，落成後政府將抽出約1000伙作為「港人首置上車盤」單位。九龍建業旗下牛池灣清水灣道大型項目，共涉及約2,000伙，第1期有機會今年首季推出。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，踏入2025年以來，樓市基調已有大變，包括已沒有辣招制肘，按揭亦大幅度鬆綁及放寬，而市場買家較過去幾年變得多元，投資者及換樓客重新入市，加上持續不斷的專才、高才及投資移民對住屋需求殷切。再者是發展商挾著不少存貨之下，大多採取先量後價的低價銷售策略，配合今年減息周期的息口趨降形勢，故相信來年一手私宅買賣可以穩步再升。他初步預期，2025年一手私宅買賣登記量可較去年再增逾一成11%，至約1.8萬宗的近6年新高水平，而登記金額亦料相應增加近15%，挑戰2,360億元的史上第三高水平。