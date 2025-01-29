新盤2025｜港島31個項目出擊 涉逾5000伙 港島南岸成最大供應庫

去年受惠全面撤辣、減息及放寬按揭等利好消息，新盤去貨速度顯著加快，儘管今年不明確因素增加，市場仍預計年內可減息2次，加上發展商面臨庫存高企壓力，無阻推盤步伐，據本報及市場資訊統計，今年預計有102盤發售，合共提供約36,181伙。港島繼續成為供應最少一區，區內今年31個項目排隊登場，潛在供應達5,086伙，以中小型項目為主。
鐵路盤成為區內供應重頭戲，黃竹坑站港島南岸3盤有望今年發售，包括嘉里建設(683)牽頭發展的第4B期海盈山，涉及368伙，預計關鍵日期為2025年7月30日，樓花期長約半年。新世界發展(017)等發展的港島南岸5A及5B期去年已獲批預售，合共提供825伙，戶型涵蓋一房至四房；會德豐地產旗下港島南岸6A期去年亦入紙申請預售，仍等待獲批，提供463伙。
港島南岸系列近年低價推售
港島南岸目前首批最低定價屬長江實業集團(1113)港島南岸第3B期「Blue Coast」，去年3月以「撈底價」應市，首批138伙的折實售價由878萬元起，折實呎價由18,998元起，折實平均呎價21,968元，三個價錢均為港島南岸系列新盤推出迄今首批單位最低，發展商直言「蝕少當賺」。海盈山4A期本月初加推新一批現樓單位發售，65伙單位折實平均呎價約21,845元，較1年半前首批折實平均呎價27,989元低約22%，港島南岸系列新盤目前維持低價、減價推售策略推售。
南區即將登場項目還包括宏安地產(1243)發展的港島鴨脷洲新盤「Coasto」提供93伙，戶型涵蓋一房及兩房，預計短期內以現樓形式推出市場。同系鴨脷洲大街項目則部署第三季推售，提供200伙，主打中小型單位。
港島最大型項目屬柴灣海德園
港島東今年亦有不少焦點盤供應，涉及港島今年最大型新盤柴灣海德園，該區已有逾20年無一手供應。項目由3座住宅大樓組成，合共提供850伙，戶型涵蓋一房至四房及特色單位，實用面積約400至2,900方呎，當中主打兩房佔56%，今年可獲批入伙紙。
新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」開售約兩周累沽13伙，套現逾5億元，平均售價近4,000萬元，平均呎價逾34,200元；項目計劃農曆新年後以價單形式推售一房及兩房單位，首張價單單位涵蓋全盤388伙最少兩成，即涉及78伙，部署2月內發售。
中西區項目選擇最多
另外，中西區今年成為港島項目選擇最多的分區，合共提供12個潛在項目，港島山頂區今年將迎來兩個超級豪宅應市，包括會德豐地產旗下山頂種植道1號項目，於2022年6月開始落成，由15座洋房組成。以及恒地(012) 山頂盧吉道29A號項目，提供一座洋房，地盤面積23,653方呎，樓面面積11,709方呎。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，踏入2025年以來，樓市基調已有大變，包括已沒有辣招制肘，按揭亦大幅度鬆綁及放寬，而市場買家較過去幾年變得多元，投資者及換樓客重新入市，加上持續不斷的專才、高才及投資移民對住屋需求殷切。再者是發展商挾著不少存貨之下，大多採取先量後價的低價銷售策略，配合今年減息周期的息口趨降形勢，故相信來年一手私宅買賣可以穩步再升。他初步預期，2025年一手私宅買賣登記量可較去年再增逾一成(11%)，至約1.8萬宗的近6年新高水平，而登記金額亦料相應增加近15%，挑戰2,360億元的史上第三高水平。