新盤2025｜港島31個項目出擊 涉逾5000伙 港島南岸成最大供應庫

去年受惠全面撤辣、減息及放寬按揭等利好消息，新盤去貨速度顯著加快，儘管今年不明確因素增加，市場仍預計年內可減息2次，加上發展商面臨庫存高企壓力，無阻推盤步伐，據本報及市場資訊統計，今年預計有102盤發售，合共提供約36,181伙。港島繼續成為供應最少一區，區內今年31個項目排隊登場，潛在供應達5,086伙，以中小型項目為主。

鐵路盤成為區內供應重頭戲，黃竹坑站港島南岸3盤有望今年發售，包括嘉里建設(683)牽頭發展的第4B期海盈山，涉及368伙，預計關鍵日期為2025年7月30日，樓花期長約半年。新世界發展(017)等發展的港島南岸5A及5B期去年已獲批預售，合共提供825伙，戶型涵蓋一房至四房；會德豐地產旗下港島南岸6A期去年亦入紙申請預售，仍等待獲批，提供463伙。