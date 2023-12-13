新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣

「寶翠灣1號」提供40伙，全為特色單位，共設有4種戶型，涵蓋兩房至四房雙套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1,686方呎。

項目售出單位分別為H1號屋，屬四房雙套連儲物房間隔，實用面積1,686方呎，連641方呎花園、668方呎天台及89方呎梯屋，成交金額2,900萬元，成交呎價17,200元；另為H10號屋，屬四房雙套連儲物房間隔，實用面積1,686方呎，連851方呎花園、668方呎天台及89方呎梯屋，成交金額2,900萬元，成交呎價17,200元。

新藝控股執行董事陳思遠表示，坪洲多年來缺乏新住宅供應，豪宅物業更見罕有，而「寶翠灣1號」位於坪洲西岸，臨海而建，為住戶提供市區難求的高私隱度生活，讓其享受獨一無二的極致私人空間；項目坐擁優越生活環境，僅需25分鐘即達都會核心商業區中環，盡享都會便捷。「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

大嶼山「嵐玥」擬明年初現樓形式推出

至於新藝旗下項目，陳思遠稱，除了「寶翠灣1號」外，集團旗下還提供5個豪宅住宅項目，包括同樣位於坪洲的「悅晨灣ARTEMIS」、「清水灣3號」、大埔第241號項目、大嶼山「嵐玥 The Arcana」，以及大嶼山第738號項目，其中大嶼山「嵐玥 The Arcana」項目計劃於明年初以現樓形式推出，大嶼山第738號項目可望陸續展開銷售部署。