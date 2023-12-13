熱門搜尋:
旅發局消費券 中大 周海媚 安永 六合彩 聖誕節2023 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-13 15:50:05

新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣

分享：
新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣

「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%。新藝表示，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」已完成2伙單位成交，售出單位皆為全海景花園別墅，套現共5,800萬元。

項目售出單位分別為H1號屋，屬四房雙套連儲物房間隔，實用面積1,686方呎，連641方呎花園、668方呎天台及89方呎梯屋，成交金額2,900萬元，成交呎價17,200元；另為H10號屋，屬四房雙套連儲物房間隔，實用面積1,686方呎，連851方呎花園、668方呎天台及89方呎梯屋，成交金額2,900萬元，成交呎價17,200元。

「寶翠灣1號」提供40伙，全為特色單位，共設有4種戶型，涵蓋兩房至四房雙套房連工人房戶型，實用面積介乎4231,686方呎。

新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣 新藝坪洲「寶翠灣1號」連沽2伙別墅 吸金5800萬元(多圖)｜轉租為賣

新藝控股執行董事陳思遠表示，坪洲多年來缺乏新住宅供應，豪宅物業更見罕有，而「寶翠灣1號」位於坪洲西岸，臨海而建，為住戶提供市區難求的高私隱度生活，讓其享受獨一無二的極致私人空間；項目坐擁優越生活環境，僅需25分鐘即達都會核心商業區中環，盡享都會便捷。「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

大嶼山「嵐玥」擬明年初現樓形式推出

至於新藝旗下項目，陳思遠稱，除了「寶翠灣1號」外，集團旗下還提供5個豪宅住宅項目，包括同樣位於坪洲的「悅晨灣ARTEMIS」、「清水灣3號」、大埔第241號項目、大嶼山「嵐玥 The Arcana」，以及大嶼山第738號項目，其中大嶼山「嵐玥 The Arcana」項目計劃於明年初以現樓形式推出，大嶼山第738號項目可望陸續展開銷售部署。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受