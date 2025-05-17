於美孚二手買賣市佔大躍進 利嘉閣郭永峰晉升分區經理｜代理動態

《財政預算案》後，乘政策之利，加上市場剛性需求依然強大，一手及二手交投暢旺，3月樓市迎來小陽春。其中，在美孚扎根多年，原任新西九龍豪宅(西九龍)美孚萬事達A組高級聯席董事的郭永峰(Ryan)，憑藉出色的帶隊經驗，屢次獲得驕人佳績，早前更正式晉升為美孚區分區經理，實可喜可賀。

由Ryan帶領的15人團隊，位位精英，加上努力不懈，其中，於3月、4月接連創造出理想的盈利，於美孚的二手買賣市佔比例大躍進，充分展現團隊適時把握機遇，愈戰愈強。為答謝團隊，Ryan早前於中式酒家設宴，與團隊成員一齊分享成果，場面歡樂又溫馨。Ryan稱，近期大量專才來港增生龐大的住屋需求，加上今年息口仍有下調趨勢，市民供樓負擔有所減低，都利好樓市發展。旗下團隊將會繼續增加人手，提升戰力。他期望團隊們都裝備好自己，留意大市走勢，靈活應變，齊心一致，締造更美好的佳績。