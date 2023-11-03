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地產
2023-11-03 09:00:00

施政報告出爐二手反高潮！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣近四周最少｜樓市數據

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施政報告出爐二手反高潮！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣近四周最少｜樓市數據

施政報告出爐二手反高潮！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣近四周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》公布前一周部分買家偷步入市，惟公布當周則出現反高潮，轉為屏息觀望具體措施出台再定行止，因而令指標屋苑交投再度回軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1023日至29)共錄53宗買賣個案，較前周(101622)68宗減少22%，創近四周以來的最少。

新界區交投減幅最大

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投錄得兩跌一升，其中以新界區成交量的減幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的38宗減少34%，當中大圍名城及天水圍嘉湖山莊各自錄得1宗及2宗買賣，按周減幅分別達67%；沙田第一城交投由前周的8宗，減少50%至上周的4宗；馬鞍山銀湖‧天峰及東涌映灣園各錄1宗成交，分別較前周減少50%；荃灣愉景新城錄得2宗買賣，較前周的3宗減少33%

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施政報告出爐二手反高潮！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣近四周最少｜樓市數據

大圍名城上周錄得1宗買賣，按周減幅達67%。(資料圖片)

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄18宗成交，較前周的21宗減少14%，當中荔枝角美孚新邨成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；區內十個屋苑包括紅磡海濱南岸、新蒲崗譽．港灣、九龍灣德福花園、藍田麗港城、將軍澳中心、將軍澳廣場、奧運站維港灣、帝柏海灣、柏景灣及長沙灣泓景臺上周則「交白卷」，暫未錄得成交個案。

零成交屋苑增至18

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的9宗增加1宗或11%，當中柴灣杏花邨期內錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；龍頭屋苑鰂魚涌太古城交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個增加13%，當中港島區及新界區分別佔3個及5個屋苑，九龍區則佔10個。

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陳海潮：未來兩周成交量難有太大突破

陳海潮指出，當市場消化《施政報告》最新「減辣」方案後，二手交投料將陸續增多；但與此同時，一手新盤亦以貼市價積極推出應市，難免分薄客源，故料未來兩周的50指標屋苑成交量只能穩步微增，未必會有太大突破。

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