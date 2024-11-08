施政報告刺激CCL急彈1.24% 3月以來最大升幅 全年樓價有望跌5%內｜樓價走勢

受惠施政報告新政策，二手樓價迅速反彈。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.57點，按周上升1.24%，是10月16日施政報告宣布提高所有物業按揭貸款成數至七成及放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業當周的市況。

她續指，由於減息前業主減價套現，消化不少筍盤，政府推出利好樓市措施，市場氣氛轉好，業主收窄議價幅度，刺激CCL單周反彈，升幅為2024年3月後、32周以來最大。相信樓價短期見底，CCL較今年9月美國減息前的135.86點低位近5周累升1.99%。息口持續下調，今年CCL將挑戰140點水平，全年樓價跌幅有機會收窄至約5%。

CCL仍處逾8年低位

不過，CCL仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊，2024年暫時累跌5.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.11%。11月7日特朗普勝出美國總統選舉，11月8日美國聯儲局減息0.25厘及滙豐宣佈下調最優惠利率0.25厘，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公布的CCL才開始反映。