施政報告前夕執平貨！荃灣愉景新城兩房跌穿「6球」 柏傲灣三房貼近兩房價沽

施政報告發表前夕，市場方向未定，業主及買家各有想法，觀望氣氛濃厚。不過荃灣區連錄兩宗低價成交個案，愉景新城兩房造價跌穿「6球」水平，吸引上車客果斷入市；另一半新屋苑、樓齡約5年的柏傲灣，有三房新近以貼近兩房價沽出。 愉景新城兩房造價見 5 年新低 中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，愉景新城7座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔。業主於去年9月開價690萬元試水溫，由於市場走勢波動，期內多次調整叫價，最終累減92萬元或約13%，至598萬元易手，屬屋苑5年新低，呎價約12,330元。

原業主較早前已移居外國 持貨 7 年僅賺 6% 丘漢偉透露，買家為外區首置客，去年底已開始於新界各區睇樓覓盤，最近得知荃灣愉景新城有個別業主大幅減價，出現筍盤，即把握機會往睇樓，認為屋苑配套齊全，環境清幽，參觀上址更一睇即中，便積極洽購，原業主較早前已移居外國，見買家誠意十足，同時得知即將結婚，故願意配合進一步減價。 原業主於2016年以562萬元買入單位，持貨7年，現轉手帳面僅賺36萬元，單位期內升值約6.4%。 即睇荃灣愉景新城放盤 (House730)