施政報告前夕執平貨！荃灣愉景新城兩房跌穿「6球」 柏傲灣三房貼近兩房價沽

施政報告發表前夕，市場方向未定，業主及買家各有想法，觀望氣氛濃厚。不過荃灣區連錄兩宗低價成交個案，愉景新城兩房造價跌穿「6球」水平，吸引上車客果斷入市；另一半新屋苑、樓齡約5年的柏傲灣，有三房新近以貼近兩房價沽出。
愉景新城兩房造價見5年新低
中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，愉景新城7座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔。業主於去年9月開價690萬元試水溫，由於市場走勢波動，期內多次調整叫價，最終累減92萬元或約13%，至598萬元易手，屬屋苑5年新低，呎價約12,330元。
原業主較早前已移居外國 持貨7年僅賺6%
丘漢偉透露，買家為外區首置客，去年底已開始於新界各區睇樓覓盤，最近得知荃灣愉景新城有個別業主大幅減價，出現筍盤，即把握機會往睇樓，認為屋苑配套齊全，環境清幽，參觀上址更一睇即中，便積極洽購，原業主較早前已移居外國，見買家誠意十足，同時得知即將結婚，故願意配合進一步減價。
原業主於2016年以562萬元買入單位，持貨7年，現轉手帳面僅賺36萬元，單位期內升值約6.4%。
柏傲灣三房1028萬沽創今年同類新低
中原地產荃灣區域營業經理黃騰達稱，柏傲灣1B座低層C室，實用面積約650方呎，三房間隔，望內園泳池。單位早於2021年放售，原開價1,150萬元，最終以1,028萬元沽出，創同類單位今年新低價，累減122萬元或約10.6%，呎價約15,815元。
業主見市況轉弱心急沽貨 買家原物色兩房單位
據了解，業主買入後一直自住，但2021年放盤時不太積極放售，甚至有客人欲睇樓亦不太願意開門。直至去年，息口開始上升，市況明顯轉弱，業主才心急沽貨，惟睇樓客不多，近日難得遇到較實在的買家，加上單位本身屬低層，深知要撞客，故願意減價成交。
黃騰達透露，買家為新婚夫婦，原本物色兩房單位，有見上址景觀吸引，有池有海，遂積極還價，見業主最終肯減至貼近兩房單位的價錢，見能夠負擔，故拍板購入自用。原業主於2017年以907.5萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面獲利120.5萬元，單位期內升值約13%。
資料顯示，柏傲灣2B座高層A室，屬實用面積約550方呎兩房單位，上月以1,138萬元成交，呎價約20,691元；而同為1B座高層D室，屬實用面積約488方呎兩房單位，8月份以950萬元售出，呎價約19,467元。