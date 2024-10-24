施政報告措施見效！50指標屋苑上周錄152宗買賣 創3月底以來新高｜二手市況

《施政報告》利好樓市的政策立竿見影，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買家在措施出台後迅速入市，短短數日間即帶動指標屋苑交投顯著上升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14日至20日)共錄152宗買賣個案，較前周(7日至13日)的103宗增加48%，創自今年三月底以來的三十周新高，亦是期內首度突破一百五十宗水平。
新界一屋苑交投按周增2倍 登榜首
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線上揚，其中以新界區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄79宗買賣，較前周的38宗急增1.08倍，其中柏慧豪園及映灣園各錄5宗及6宗交投，按周分別大增4倍及5倍；盈翠半島及藍天海岸成交量各自按周增加3倍及3.5倍，分別錄得4宗及9宗買賣；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄6宗及15宗交投，按周增幅分別達2倍；碧堤半島交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄27宗交投，較前周的21宗增加29%，當中康怡花園及南豐新村期內分別錄得6宗及3宗買賣，按周各自增加50%；龍頭屋苑太古城則錄得9宗交投，較前周的7宗增加29%。
僅7屋苑捧蛋
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄46宗成交，較前周的44宗增加5%，當中黃埔花園連錄7宗交投，按周大增1.33倍；海逸豪園、匯景花園、將軍澳廣場、港灣豪庭及美孚新村分別錄得3宗買賣，各自按周增加50%；維景灣畔交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有7個屋苑錄得「零成交」，較前周的10個減少30%，當中港島區及新界區分別各佔1個屋苑，九龍區則佔5個。
陳海潮指出，承接之前減息及中央救市，令整體市場氣氛好轉，加上《施政報告》劃一放寬七成樓按，並容許投資移民入市豪宅物業的兩大焦點措施助燃下，樓市更為火熱，各路買家重投市場，激活二手屋苑買賣。相信只要樓價維持平穩，沒有突然急漲的話，購買力仍會逐步釋出，令50指標屋苑按周交投量徐徐向好。