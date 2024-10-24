施政報告措施見效！50指標屋苑上周錄152宗買賣 創3月底以來新高｜二手市況

《施政報告》利好樓市的政策立竿見影，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買家在措施出台後迅速入市，短短數日間即帶動指標屋苑交投顯著上升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14日至20日)共錄152宗買賣個案，較前周(7日至13日)的103宗增加48%，創自今年三月底以來的三十周新高，亦是期內首度突破一百五十宗水平。

新界一屋苑交投按周增 2 倍 登榜首

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線上揚，其中以新界區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄79宗買賣，較前周的38宗急增1.08倍，其中柏慧豪園及映灣園各錄5宗及6宗交投，按周分別大增4倍及5倍；盈翠半島及藍天海岸成交量各自按周增加3倍及3.5倍，分別錄得4宗及9宗買賣；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄6宗及15宗交投，按周增幅分別達2倍；碧堤半島交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。