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地產
2023-11-16 11:00:00

施政報告提速北都發展 天水圍天秀路8號酒店全幢放售 意向價8.38億元

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施政報告提速北都發展 天水圍天秀路8號酒店全幢放售 意向價8.38億元

今番出售的為項目酒店部分，總樓面面積約142,733方呎，業主意向價約8.38億元，項目連現有酒店牌照一併出售。(中原工商舖提供)

政府在《施政報告》中提及《北部都會區行動綱領》，推進北部都會區發展，加速對接深圳和大灣區其他城市的規劃，洪水橋新發展區將會興建港深西部鐵路來往前海，加快兩地連接，新界西北區一帶的規劃發展更成為重點所在。近年不少發展商積極發展新界西北區，在區內興建大型屋苑及商業項目，當中包括由港鐵及新地發展的天水圍天榮站「YOHO WEST」即將在市場開售，項目佔地約20萬方呎，可建樓面面積約100萬方呎，預料會帶動更多天水圍人流及消費群。有業主看準該區酒店需求及學生宿舍前景，趁勢放售旗下天水圍天秀路8號酒店全幢，並委託中原(工商舖)作獨家代理銷售事宜，項目意向價約8.38億元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次獨家放售項目位於天水圍天秀路8號悅品酒店全幢，整個天秀路8號號項目包括商場「天一商城」及酒店，物業地盤面積約69,966方呎，今番出售的為項目酒店部分，總樓面面積約142,733方呎，業主意向價約8.38億元，項目連現有酒店牌照一併出售。

唐苑雯補充，該酒店樓高21層，為億京發展於2016年落成的商業項目，共提供約336個酒店房間，酒店備有健身室、餐廳及多用途室，另3樓設有酒樓食肆及地庫停車場，配套相當完善。按目前意向價計算，折合平均房價只需約250萬元，若按樓面面積計，平均呎價只需5,000多元，低於建築成本，相比目前在市面上放售又擁有約300個房間的酒店項目，更屬絕無僅有，而房間數目多亦可節省經營者的營運成本。

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施政報告提速北都發展 天水圍天秀路8號酒店全幢放售 意向價8.38億元

天水圍區內另一酒店，嘉湖海逸酒店即將由長實改建為分層住宅及准許的商業用途，提供1,102個單位，意味著區內精品酒店愈趨矜罕。(資料圖片)

唐苑雯指，悅品酒店坐落天水圍核心住宅區，毗鄰輕鐵天秀站旁，前住深圳灣口岸車程僅約10分鐘，經港鐵天水圍站至機場亦只需約30分鐘。由於酒店地利優越，往返機場及內地均相當便利，現時酒店入住率長期高逾90%，加上酒店內酒樓食肆滿客率高企，現時月租逾50萬元，故整個項目平均回報可推高至5厘不等。

唐苑雯稱，隨著政府推進「北部都會區」發展新引擎，「北部都會區」將分為四大區域，發展高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及藍綠康樂旅遊生態圈產，當中天水圍、洪水橋一帶將與深圳前海作緊密對接，提供全方位的支援及配合，未來該區人流會持續提升，帶動酒店及住宅需求上揚，投資潛力可看高一綫；加上區內另一酒店，嘉湖海逸酒店即將由長江實業集團(1113)改建為分層住宅及准許的商業用途，提供1,102個單位，意味著區內精品酒店愈趨矜罕。近年本港酒店易手個案頻仍，單是今年度已錄得4宗成交，成交金額最高的為尖沙咀君怡酒店全幢，作價約34億元，由此反映投資者及財團對本港酒店前景看高一線，預料今番推售會獲實力投資者熱烈洽購。

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