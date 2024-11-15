施政報告滿月｜71億資金流入豪宅 5000萬以上交投飆七成 邊個發展商成大贏家？

中原地產跟據一手成交紀錄冊數字統計，措施實施迄今近一個月，全港21個新盤合共錄得約75宗樓價逾5,000萬元成交，涉及金額逾71.7億元，較《施政報告》公布前一個月(9月16日至10月15日)錄得約45宗及36.3億元，分別上升近七成及近1倍，可見新政策成為豪宅買家入市強心針，估計當中不乏內地買家或國際投資者。

《施政報告》後上月推出多項穩定樓市政策，除了放寬按揭成數上限劃一為七成外，同時優化新投資者入境計劃，容許購買樓價5,000萬元以上住宅，令樓價逾5,000萬至1億元豪宅最為受惠，成交明顯急升。

另外，新盤市場本月迄今已錄得10宗逾億元大額成交，已超越上月全月9宗，涉及金額逾16億元。

新鴻基地產(016)成為豪宅市場大贏家，旗下多個項目於過去一個月共錄得約31宗樓價逾5,000萬元成交，佔整體逾四成。當中北角「海璇」佔14宗最多，其次為啟德「天璽．天」，與信和置業(083)等發展的何文田「ST. GEORGE'S MANSIONS」各佔10宗。

有「亞洲樓王」之稱、長江實業集團(1113)旗下港島半山波老道超級豪宅「21 BORRETT ROAD」以招標形式售出2伙，均屬四房雙套連儲物房間隔，其中15樓03號單位，實用面積2,193方呎，連兩個車位以1.56億元售出，呎價71,135元。另為11樓02號單位，實用面積2,154方呎，連一個車位以1.36億元成交，呎價63,138元。

樂聲電子(213)旗下港島南區豪宅項目大潭道45號6號洋房，實用面積4,778方呎，連天台及前花園及連車庫，則於上周以3.03億元售出，呎價63,416元，成《施政報告》後最大宗一手成交。